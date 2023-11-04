السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عبدالغفار": إشادة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية بدور مصر

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك دولًا عربية وإسلامية عرضت أن يقدم دعمًا في استقبال حالات من الجرحى الفلسطينيين، مؤكدًا أننا في الوقت الحالي في أتم الاستعداد على استقبال أضعاف الحالات وزيادة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه في حالة زيادة عدد حالات الجرحى عن الحد سيتم المشاركة مع هذه الدول، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية وجهت الشكر للرئيس السيسي، ومصر  وعلى استقبال الجرحى.

تقدير عالمي لدور مصر والرئيس السيسي

وأشار إلى أن المنظمات الدولية المسئولة عن الإغاثة تعلم أنه حتى يتم التعامل مع حالات الجرحى  تحتاج لتنظيم ويوجد تقدير عالمي للدولة المصرية والرئيس السيسي على هذا الجهد.

وزير الصحة منظمة الصحة العالمية المنظمات الدولية الشكر للرئيس السيسي استقبال الجرحى

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