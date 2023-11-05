الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح باب التقديم للحصول على وحدة سكنية بمدينة سيوة.. اليوم

الوحدات السكنية في
الوحدات السكنية في سيوة

أعلن محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، عن فتح باب التقديم للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الشحايم، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر، ولمدة أسبوع. 

شروط حجز وحدة سكنية في سيوة

وأوضح رئيس مدينة سيوة، أنه على الراغبين فى التقدم سرعة تقديم الطلب باسم رئيس مركز ومدينة سيوة مع سداد مبلغ ٥٠٠٠ جنيه جدية حجز الوحدة السكنية.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في إطار حرص واهتمام الدولة بتوفير سكن للمواطنين، وفقًا للشروط والضوابط في ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وسبق أن عقد رئيس مركز ومدينة سيوة، جلسة استماع لعرض تحديث دراسات المخطط الاستراتيجي في ضوء المتغيرات والمستجدات التنموية لمدينة سيوة. 

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني عياد، استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أسامة زعيتر، رئيس المركز الإقليمي لإقليم الإسكندرية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس عبدالفتاح صيام، مدير الإدارة الهندسية، والمهندس عبدالله سلامة، مدير الإدارة الزراعية، والمهندس عثمان محمد، مدير هندسة كهرباء سيوة، والمهندس أحمد مرجان، ممثلي شركة المياه والصرف الصحي فرع سيوة، وأبوبكر عبدالرحمن، رئيس قرية بهي الدين، وجمال حمد، مدير إدارة الإسكان. 

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة المخطط الاستراتيجي العام وارتباطه بالرؤية التنموية لمدينة سيوة، والتي تتفق مع دور المدينة وأهميتها بما يحقق التنمية المستدامة والاتفاق على استكمال أعمال المخطط تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على شركاء التنمية والجهات المعنية ومن ثم اعتماد المخطط والعمل به.

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مشروعات استثمارية

وأكد "بكر" ضرورة مراعاة أثناء وضع المخطط الاستراتيجي التفصيلي المشروعات الاستثمارية الحالية والمستقبلية من خلال رؤية مبنية على الوضع الحالي، ومنها طبيعة البيئة والمناخ والسكان والبنية الأساسية فى كل منطقة، للوصول إلى مجتمع متكامل يشمل مشروعات متنوعة طبقًا لاحتياجات المجتمع السيوي.

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