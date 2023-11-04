السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1230 حالة فى قافلة طبية مجانية بقرية الصفين بكفر شكر

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية بإشراف الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية لعلاج المواطنين داخل قرية الصفين، التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، والتى تقع على حدود محافظة القليوبية والدقهلية وذلك على مدار يومين، إذ جرى الكشف خلالها على 1230 مواطنًا مجانًا من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضحت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، في بيان مساء اليوم السبت، أن القافلة تأتي في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة القليوبية، أن أعمال القافلة الطبية شملت الكشف الطبي في التخصصات المختلفة الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والأسنان ورمد وتنظيم أسرة وجلدية وتقديم العلاج اللازم بالمجان تماشيًا مع سياسة الدولة برفع المعاناة من على كاهل المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان منوها أن القوافل الطبية مستمرة فى كافة قرى محافظة القليوبية لدعم وراحتهم وتقديم الكشف والعلاج بالمجان.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور على كافة المستشفيات والمنشآت الطبية للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة لعلاج المرضى وتقديم الخدمات الطبية والعلاج اللازم والعمل على خدمتهم وراحتهم.

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