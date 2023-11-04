السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية": الهجوم الإسرائيلى على مستشفيات غزة تمثل انتهاكات للقانون الإنسانى

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أدانت منظمة الصحة العالمية، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية، أمس الجمعة، قرب مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي في قطاع غزة.

وقالت المنظمة، في بيانها اليوم السبت، إنه وفقًا للتقارير، كانت مركبات الإسعاف في مستشفى الشفاء تجلي حالات حرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات في جنوب قطاع غزة، عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى.

وأضافت، أنه قد وردت تقارير أولية تفيد باستشهاد ما لا يقل عن 13 مواطنا، وإصابة أكثر من 60 آخرين، إضافة إلى تعرض البنية الأساسية للمستشفى ومركبة إسعاف، وقبل ذلك الهجوم، وقع هجوم آخر ألحق أضرارًا بمركبة إسعاف أخرى في القافلة نفسها.

كما أُبلغ عن هجومين آخرين في اليوم نفسه على مستشفى القدس أسفرا عن إصابة ما لا يقل عن 21 مواطنا، إضافةً إلى هجوم آخر قرب المستشفى الإندونيسي.

وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات على الرعاية الصحية، ومنها استهداف المستشفيات وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه، قد تمثل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

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"الصحة العالمية": حصول جميع سكان غزة على الخدمات الصحية "يكاد يكون مستحيلًا"

وكررت المنظمة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأكدت الحاجة العاجلة إلى حماية جميع العاملين الصحيين والمرضى ووسائل النقل للرعاية الصحية والمرافق الصحية.

حصيلة ضحايا مجازر الاحتلال

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9488 شهيدا منهم 3900 طفل و2509 سيدات وإصابة 24158 ألفا بجراح مختلفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب عشر مجازر كبرى خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 231 شهيدا".

وأكد “ارتفاع عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة الى 1006 مجازر”، مشيرا إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء والمسنين.

ويشن الاحتلال حربا واسعة على قطاع غزة منذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي نفذ خلالها عددا كبيرا من الهجمات الدامية.

منظمة الصحة العالمية قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي غزة انتهاكات للقانون الإنساني الدولي

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