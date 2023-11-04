السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. الجونة يهزم الداخلية بهدفين ويتساوى فى رصيد النقاط مع الزمالك

مباراة الجونة والداخلية
مباراة الجونة والداخلية

حقق فريق الجونة فوزه الثاني على التوالي في دوري نايل وهزم الداخلية بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بملعب خيري بشارة؛ ليرتفع رصيد الجونة إلى 8 نقاط ويتساوى مع الزمالك وله مباراة مؤجلة مع الأهلي ويتوقف رصيد الداخلية عند 4 نقاط.

 انتهى الشوط الأول بتقدم الجونة بهدفين سجلهما أحمد بلحاج من ركلة جزاء وجابريل شيكودي في الدقيقتين 21 و23.

في بداية الشوط الثاني دفع هاني عبد الباقي، المدير الفني للداخلية بالنيجيري يوسف تونجي ومهاب ياسر بدلًا من أحمد سيد غريب وإيهاب سمير ونال أحمد بلحاج إنذارًا بسبب الخشونة وفي الدقيقة 52 أجرى هاني عبد الباقي التغيير الرابع بنزول أحمد شداد بدلًا من محمود عبد العزيز.

في الدقيقة 60 دفع علاء عبد العال، المدير الفني للجونة بمحمد الدغيمي بدلا من أبمن سعد موكا ومرت ربع ساعة الأولى من الشوط الثاني دون خطورة على المرميين.

في الدقيقة 66 أجري هاني عبد الباقي آخر تغييراته بنزول عبد الرحمن عاطف بدلًا من محمود حسونة، ونال أحمد محمود، مدافع الجونة إنذارًا للخشونة.

في الدقيقة 71 ومن ركلة ركنية للداخلية مرر أحمد شداد كرة عرضية أمام أقدام مهاب ياسر الذي سددها قوية تصدى لها الحارس أحمد مسعود ببراعة.. وبعدها انطلق فانوم ألفريد في الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية سددها عبد الرحمن عاطف من لمسة واحدة ومرت بجوار القائم.

في الدقيقة 76 أجرى علاء عبد العال التغيير الثاني بنزول محمد عماد بدلًا من أشرف مجدي، وفي الدقيقة 80 دفع علاء عبد العال بالثلاثي محمد عبد القادر وعبد الله هاشم عبادي وحسام إيفونا بدلًا من صبري رحيل وأحمد محمود وجابريل شيكودي.

نال أحمد شداد على إنذار، واحتسب الحكم محمود الدسوقي خمس دقائق وقتا بدلا من الضائع في الدقيقة الأولى منها انفراد حسام إيفونا وسدد كرة أرضية ارتدت من الحارس محمود الزنفلي وأبعدها الدفاع ووصلت إلى إيفونا من جديد، لكنه سدد بجوار بين يدي الزنفلي.

في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع تهيأت الكرة أمام المرمى لحسام إيفونا الذي سددها بين يدى الزنفلي؛ لتنتهي المباراة بفوز الجونة بهدفين نظيفين.

دوري نايل الجونة الداخلية علاء عبد العال أحمد بلحاج

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