دورى نايل.. الجونة يسعى لتحقيق الفوز الثانى على حساب الداخلية

يستضيف الجونة فريق الداخلية في الرابعة عصر اليوم السبت، بملعب خيري بشارة في الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل.

الجونة بقيادة علاء عبد العال يحتل المركز الثالث عشر برصيد خمس نقاط وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، وحقق فوزا واحدا على فاركو بهدف دون رد وتعادلين مع سموحة 1-1 والاتحاد السكندري 2-2 وهزيمة واحدة أمام إف سي زد صفر -1 وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف ويخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزه الأول في الدوري على فاركو في الجولة الخامسة.

عبد العال يحذر لاعبي الجونة من الهجمات المرتدة

علاء عبدالعال المدير الفني للجونة ركز خلال التدريبات على أسلوب اللعب الهجومي الذي سيخوض به المباراة سعيا لتحقيق الفوز الثاني لكنه حذر لاعبيه من خطورة الهجمات المرتدة لفريق الداخلية.

في المقابل يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد أربع نقاط من فوز واحد على إنبي بهدف دون رد والتعادل مع الإسماعيلي بدون أهداف والهزيمة أمام مودرن فيوتشر 1-2 والمصري 1-3 وسيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف نظيفة وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف، وبعد رحيل مدربه ميمي عبد الرازق نجح هاني عبد الباقي في إيقاف مسلسل الهزائم والتعادل مع الإسماعيلي ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الايجابية.

عبدالباقي يدعم لاعبي الداخلية نفسيا

هاني عبد الباقي حرص على دراسة فريق الجونة بشكل جيد، كما حرص على تدعيم لاعبيه نفسيا وطالبهم باستغلال الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد التعادل مع الإسماعيلي في العودة بالنقاط الثلاث التي يحتاج إليها الفريق للابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول دوري نايل.

يدير المباراة محمود الدسوقي ويساعده أسامة السيد ومصطفى حسن ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيديو ووليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.