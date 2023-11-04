السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"القابضة للسياحة والفنادق" تفتتح مطعمًا جديدًا بفندق "رومانس الإسكندرية"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت ميرفت حطبة "رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مساء الخميس الماضي، المطعم  الهندي "بابا خان" بفندق رومانس الإسكندرية المملوك لشركة مصر للسياحة.

وكان فى استقبالهم ياسر سرور "مدير عام الفندق" والذى أكد أن المطعم الهندي "بابا خان" تم تصميمه على الطراز الهندي ويضم مجموعة من أمهر الطهاة المتميزين بالمطبخ الهندي وتم استقبال أول فوج هندي بالمطعم، وأشادوا بمهارة الطهاة وتفوقهم.

وأضاف ياسر سرور، أن المطعم الهندي هو إضافة لسلسلة الافتتاحات التى تمت مؤخرًا بالفندق والتى تحرص إدارة شركة مصر للسياحة برئاسة أحمد العسقلاني "العضو المنتدب التنفيذي" على تقديم كل الدعم للفندق ليحتل مكانة متميزة بين فنادق محافظة الاسكندرية.

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