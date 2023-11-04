إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة تكرِّم مديرها السابق

أقامت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، اليوم السبت، حفلًا بحضور ورعاية النائب العام المستشار محمد شوقي، لتكريم كل من: المستشار محمد غراب، النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي السابق، والسيد المستشار مرجان المزين، رئيس الاستئناف الوكيل الأول للتفتيش القضائي السابق.

وقد اضطلع بتكريم المستشار عمرو فاروق البدرماني، مدير التفتيش القضائي، في حضور لفيفٍ من أعضاء النيابة العامة.

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تضمن الاحتفال الترحيب بالضيفيْن الكريميْن، والاحتفاء بهما، عرفانًا لهما وتقديرًا لجهودهما المضنية في العمل على رفعة النيابة العامة إبَّان فترة عملهما.