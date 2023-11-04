السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة تكرِّم مديرها السابق

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

أقامت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، اليوم السبت، حفلًا بحضور ورعاية النائب العام المستشار محمد شوقي، لتكريم كل من: المستشار محمد غراب، النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي السابق، والسيد المستشار مرجان المزين، رئيس الاستئناف الوكيل الأول للتفتيش القضائي السابق. 

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وقد اضطلع بتكريم المستشار عمرو فاروق البدرماني، مدير التفتيش القضائي، في حضور لفيفٍ من أعضاء النيابة العامة. 

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تضمن الاحتفال الترحيب بالضيفيْن الكريميْن، والاحتفاء بهما، عرفانًا لهما وتقديرًا لجهودهما المضنية في العمل على رفعة النيابة العامة إبَّان فترة عملهما.

إدارة التفتيش القضائي النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي المستشار محمد غراب مدير التفتيش القضائي المستشار عمرو فاروق البدرماني

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