السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مركز ومستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير مستشفى أيادي المستقبل

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال التطوير بمركز ومستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين التابعة لجمعية أيادي 4040، وهي أول مركز متخصص فى مصر والشرق الأوسط لعلاج السرطان بالمجان والعلاج التلطيفي للحالات المتأخرة والحرجة وتقديم الرعايا الطبية لهم.

وثمن اللواء محمد الشريف أعمال التطوير التي تمت بالمستشفى حيث تم تزويدها بعدد 3 أجهزة للعلاج الإشعاعي ليصل عددها إلى 5 أجهزة وتصبح بذلك أكبر مستشفى في مصر والشرق الأوسط تضم هذا العدد من أجهزة العلاج الإشعاعي للأورام.

وأكد الشريف أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لمركز ومستشفى أيادي المستقبل التابع لجمعية أيادي 4040 لما تقوم به من دور وطني بارز في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لأهلنا غير القادرين والبسطاء.

وأشاد المحافظ بمستوى المركز والمستشفى والأداء المتميز لجميع العاملين بهما، وما لمسه خلال الزيارة من حالة الرضا التام من المرضى وذويهم عن مستوى الخدمة، حيث تستقبل المستشفى نحو من 1000 إلى 1200 حالة يوميا.

واستمع المحافظ إلي مطالب مجلس إدارة المركز والمستشفى، مشيرًا إلى أنه حريص علي رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية والارتقاء بها لخدمة جميع المواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية.

هذا وتفقد المحافظ أقسام المستشفى: قسم العلاج الإشعاعي ويعد أكبر قسم للعلاج الاشعاعي علي مستوي الجمهورية، وقسم العلاج الكيماوي، وحجرة الطوارئ ومعمل التحاليل الطبية وقسم الفيزياء الطبية وقسم الأشعة التشخيصية والمقطعية وغرفة صب القوالب وقسم العلاج الطبيعي، والعيادات الخارجية والصيدلية الإكلينيكية.

كما تفقد أيضا مبنى مستشفى أيادي المستقبل، ويضم المبني القسم الداخلي بسعة 48 سريرا منها: 6 سرير عناية مركزة و20 سرير للعلاج التلطيفي وتفقد ايضا أقسام الأسنان والعلاج النفسي والتغذية وعيادة علاج الآلام.

محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير مستشفى أيادي المستقبل
محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير مستشفى أيادي المستقبل
محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير مستشفى أيادي المستقبل
محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير مستشفى أيادي المستقبل
محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير مستشفى أيادي المستقبل
محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير مستشفى أيادي المستقبل
محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير مستشفى أيادي المستقبل
محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير مستشفى أيادي المستقبل
محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير مستشفى أيادي المستقبل
محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير مستشفى أيادي المستقبل
محافظ الإسكندرية علاج الأورام بالمجان علاج السرطان الرعايا الطبية العلاج الإشعاعي

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