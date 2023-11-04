أنور قرقاش: حرب غزة كشفت فشل سياسة الاحتواء التى تنتهجها دولة الاحتلال

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، اليوم السبت، إن الحرب الأخيرة في قطاع غزة تظهر أن سياسة الاحتواء التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي قد فشلت وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى الضغط من أجل إنهاء سريع للصراع ووضع استراتيجية جديدة، وإلا فإنها ستعتبر غير فعالة من قبل الولايات المتحدة.

وأضاف قرقاش: "إذا استمرت هذه الأزمة، وخاصة الجانب الإنساني، وإذا أعادتنا هذه الأزمة إلى دائرة كاملة إلى سياسة الاحتواء القديمة التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر، أعتقد أن الدور الأمريكي هنا، يجب أن ننسى الصواب أو الخطأ، لكنه لن يُنظر إليه على أنه دور أمريكي".

في نفس الوقت أعلن حزب الله اللبناني أنه نفذ هجمات متزامنة على مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية يوم السبت، فيما أفاد سكان جنوب لبنان عن بعض من أعنف الضربات الإسرائيلية حتى الآن خلال أسابيع من الاشتباكات عبر الحدود.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته الحربية قصفت أهدافا لحزب الله ردًا على هجوم سابق من الأراضي اللبنانية، وإنه رافق الغارات الجوية قصف مدفعي ودبابات.

وقال مصدر لبناني مطلع على هجمات حزب الله إن الجماعة أطلقت صاروخًا قويًا لم يستخدم بعد في القتال قائلًا: “إنه أصاب موقعا إسرائيليا عبر الحدود من قريتي عيتا الشعب ورميش”.

يوم السبت، قال بيان للجيش الإسرائيلي: “ردًا على خليتين إرهابيتين حاولتا إطلاق النار من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ضرب الجيش الإسرائيلي الخليتين ونقطة مراقبة لحزب الله”.

وأضافت أنها ردت أيضًا على إطلاق قذائف مورتر من لبنان على شمال إسرائيل، حيث لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال حزب الله إنه هاجم في وقت واحد خمسة مواقع إسرائيلية على طول الحدود.

وبعد ساعات أعلنت عن هجوم جديد على موقع العباد الإسرائيلي دون تحديد نوع السلاح المستخدم، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان جديد إن طائراته المقاتلة ضربت “أهدافًا إرهابية” لحزب الله، مصحوبة بنيران الدبابات والمدفعية.

وأضاف أن “أهداف حزب الله التي تم ضربها تشمل البنية التحتية الإرهابية ومواقع تخزين الصواريخ والمجمعات العسكرية”.