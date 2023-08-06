الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أنور قرقاش: غياب الدولة الوطنية العربية مشروع للفوضى والعنف

قرقاش
قرقاش

أكد مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن غياب الدولة الوطنية العربية مشروع للفوضى والعنف، مشددا على أنها البناء الأساسي للاستقرار والعدالة والتنمية من الخليج إلى المحيط.

وقال قرقاش على حسابه في منصة إكس: “الدولة الوطنية العربية هي البناء الأساسي للاستقرار والعدالة والتنمية من الخليج إلى المحيط”.

وحذر من أن غياب الدولة وضعفها وانهيارها، مشروع للفوضى والعنف، ومعه ضياع الأمن والعدالة والتنمية، مشيرا إلى أن متطلبات الإصلاح، يجب أن تكون في سياق التطور التدريجي وضمن منطق الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها.

قرقاش العدالة والتنمية غياب الدولة الوطنية الخليج الدولة الوطنية العربية
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