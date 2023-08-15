الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات: ملتزمون باستقرار اليمن وازدهاره

اليمن
اليمن

إلتقى المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش الاثنين، المبعوث الأميريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج، وبحث معه آخر التطورات والجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

 

وأكد قرقاش أهمية الجهود من أجل إيجاد تسوية سلمية تنهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه ونوّه بالدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق.

 

واستعرض قرقاش الالتزام التاريخي لدولة الإمارات باستقرار اليمن وازدهاره، ودعم الجهود كافة الرامية لإيجاد حل للأزمة اليمنية بما يحقق مصالح الشعب اليمني ويضمن استقرار اليمن.

 

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، يجري زيارة، الإثنين، إلى دول الخليج العربي؛ لدفع جهود تمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة في البلاد. 


وذكرت الوزارة الأمريكية -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن زيارة المبعوث الأمريكي تأتي بهدف دفع الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين.

 

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