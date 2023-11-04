طارق فهمى يكشف لـ"الدستور" ماذا حققت إسرائيل من أهدافها فى الهجوم البرى؟

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن إسرائيل حققت تدخلا في مناطق التماس الاستراتيجية المباشرة في التغلغل في قطاع غزة، وبدأت تدخل في الشمال وبدأت في عمل حواجز حماية تفصلها عن الشرق ووسط القطاع.

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن العمل العسكري يمضي بصورة كبيرة في التغلغل في عمق القطاع وفوق الهدف الشمالي، والهدف الرئيسي هو إعادة تمركز وانتشار قطع الخطوط المباشرة مع القطاع، وبالتالي العمل العسكري هنا يستبق العمل السياسي، كما أن عدم وقف إطلاق النار يعطي إسرائيل فرصة لحسم المعركة على الأرض كما أنه لا توجد عناصر على الأرض حتى الآن، ولكن مكتفية بوجود قوات دلتا والقوات البريطانية التي تبحث عن المحتجزين.

أعتقد أن في هذا الإطار لا يمكن الحديث عن أي تقدم عسكري واستقبال بلينكن وعدم وقف إطلاق النيران، سيعطي إسرائيل فرصة للتمدد والانتشار وإعادة ترتيب الأولويات والعملية العسكرية لابد أن تتوقف الآن، والحديث عن القطاع ليس الآن، وطالما إسرائيل تحقق إنجازاتها تماطل في شروط التفاوض، وتقديري حتي الآن أن إسرائيل تحاول إعادة الهيبة لجيشها، والعبور من الانكسار، الذى ضرب جيشها والمستوى العسكري متقدم على المستوى السياسي، ولا وجود لعملية سلام أو تفاوض، وكل ذلك يفشل.

قالت الخارجية السعودية إن اجتماع عمّان ناقش الموقف العربي الداعي لوقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل لقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي نفس الوقت طالبت عمان بتشكيل محكمة دولية لملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت في غزة.

وقالت الخارجية العمانية، اليوم السبت، في بيان لها: "نستنكر بشدة وندين المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بغزة".