السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الصحة الفلسطينية: نشكر الرئيس السيسى على الدعم

مي الكيلة
مي الكيلة

وجهت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللحكومة المصرية، والشعب المصري ووزير الصحة، على ما تم تقديمه من أوجه الدعم للشعب الفلسطيني.

 وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أشكر الرئيس السيسي والشعب المصري والحكومة المصرية، ووزير الصحة المصري، لأنهم فتحوا ذراعهم لنا منذ اليوم الأول".

وتابعت: " كانت المساعدات المصرية هي أولى المساعدات التي دخلت لنا، ثم طلبنا استقبال الجرحى والمصابين، ولم يتأخروا علينا في تنفيذ ما نحتاجه".

غزة قطاع غزة الصحة الفلسطينية مى الكيلة الرئيس السيسي

مواد متعلقة

"التحالف الوطني": سنقدم دعمًا لمرافقى مصابى أهل غزة خلال تلقيهم العلاج بمصر

التحالف الوطنى: اليوم يبدأ جسر برى بالأراضى الفلسطينية بواقع 50 شاحنة يوميًا

"القاهرة الإخبارية" ترصد مشاهد مؤلمة بعد قصف مدرسة الفاخورة فى غزة

"القاهرة الإخبارية": 50 شاحنة مساعدات فى طريقها للأراضى الفلسطينية

اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدًا لدخول فلسطين (بث مباشر)

الصحة الفلسطينية: 240 شهيدًا "أشلاء وأجزاء مقطعة" دفنوا بمقابر جماعية حتى الآن

جوتيريش: الهجوم على سيارات الإسعاف فى غزة أمر مهول

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى غلاف غزة

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

استمرار الارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

طارق فهمى يكشف لـ"الدستور" ماذا حققت إسرائيل من أهدافها فى الهجوم البرى؟

أول تعليق من وزير الصحة على استهداف سيارات الإسعاف القادمة من غزة لـ رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية