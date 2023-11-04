وزيرة الصحة الفلسطينية: نشكر الرئيس السيسى على الدعم

وجهت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللحكومة المصرية، والشعب المصري ووزير الصحة، على ما تم تقديمه من أوجه الدعم للشعب الفلسطيني.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أشكر الرئيس السيسي والشعب المصري والحكومة المصرية، ووزير الصحة المصري، لأنهم فتحوا ذراعهم لنا منذ اليوم الأول".

وتابعت: " كانت المساعدات المصرية هي أولى المساعدات التي دخلت لنا، ثم طلبنا استقبال الجرحى والمصابين، ولم يتأخروا علينا في تنفيذ ما نحتاجه".