السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": طقس الغد مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة  الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

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الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وأمطار رعدية

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شبورة كثيفة وحار نهارا.. "الأرصاد" توضح حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

العظمى الصغرى

القاهرة 31 22
العاصمة الإدارية 31 21
6 أكتوبر 31 21
بنهــــا 31 22
دمنهور 30 21
وادي النطرون 32 21
كفرالشيخ 30 22
المنصورة 30 22
الزقازيق 31 23
شبين الكوم 31 22
طنطا 30 22
دمياط 27 22 
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 31 21
السويس 30 22
العريش 29 21
رفح 29 20
رأس سدر 32 22
نخل 29 16
كاترين 25 13
الطور 30 21
طابا 29 22
شرم الشيخ 33 24
الإسكندرية 31 21
العلمين الجديدة 31 21
مطروح 31 21
السلوم 34 20
سيوة 30 17
رأس غارب 32 22
الغردقة 34 24
سفاجا 34 23
مرسى علم 34 23
شلاتين 32 24
حلايب 28 23
أبورماد 30 25 
رأس حدربة 31 26
الفيوم 32 21
بني سويف 32 20
المنيا 32 19
أسيوط 34 19
سوهاج 35 21
قنا 36 23
الأقصر 35 24
أسوان 36 24
الوادي الجديد 36 20
أبوسمبل 35 24
 

ة الأرصاد الجوية سقوط امطار خفيفه طقس مائل للحرارة السواحل الشمالية الغربية العظمى الصغرى

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