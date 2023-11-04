"القومي للترجمة" يكشف عن قائمة الأكثر مبيعًا في شهر أكتوبر

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تصدرت الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية: العرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى " القائمة، وهو من تأليف كايل جون أندرسون، وترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي.

بينما جاء في المركز الثاني الطبعة العربية من كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية "بجزئيه من تأليف أندرو ديكسون وايت ومن ترجمة جلال مظهر، وفي المركز الثالث تأتي الطبعة العربية من "الاستشراق هيمنة مستمرة: المؤرخون الأنجلو-أمريكيون ومصر الحديثة" من تأليف بيتر جران ومن ترجمة سحر توفيق.

وجاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي: "القصة العظيمة للرياضيات"، "الزواج والحداثة"،"معجم المصطلحات السياسية والاجتماعية (روسي-عربي)، "دون كيخوتا دي لامانشا"،"أوديب ملكًا"، "القياس في علم النفس الإيجابي"،"هيكابي"،""إليكترا: يوربيدس"، "دراسات عن المماليك في مصر"، "الحق في الكسل"، "علم النفس الاجتماعي: الأسس"، "مصالح مقدسة"، "تقنيات الفيلم التسجيلي"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، "حرب الثورة الأمريكية:نبذة تاريخية"، "الإمبراطورية المصرية في عهد إسماعيل"، "كتابة سيناريو الأفلام القصيرة"، "تقسير سفر التسابيح" و"مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي" بجزئيه.

"القومي للترجمة" يشارك في معرض الشارقة للكتاب

يشارك المركز القومي للترجمة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42 والتي انطلقت فعالياتها الأربعاء الماضي، ويستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر، بمجموعة كبيرة من إصداراته الحديثة.

ويحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يرفع هذا العام شعار "نتحدث كتبًا"، بكوريا الجنوبية ضيف شرف دورته الجديدة؛ بهدف تسليط الضوء على المشهد المعرفي والثقافي في مجالات الأدب والفن والتكنولوجيا في كوريا، كما يقدم المعرض لأول مرة معرضًا تاريخيًا بالتعاون مع جامعة كويمبرا البرتغالية، يضم 60 قطعة من المقتنيات الأثرية النادرة، ولتلبية اهتمامات مختلف الفئات العمرية ينظّم المعرض ست مساحات تفاعلية تهدف إلى تثقيف وترفيه الزوار وتنمية مهاراتهم وإثراء ثقافتهم.