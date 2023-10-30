الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42

الدكتورة كرمة سامي
الدكتورة كرمة سامي

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته ال 42 والذي تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر ويستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر.

إصدارات المركز

ويشارك المركز بمجموعة كبيرة من إصداراته الحديثة نذكر منها:"علم اللغة البيئي"، "القرية"، "الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"، "سنوات القرب من دوستويفسكي"، "فلسفة البلاغة"، "مثنوي سلسلة الذهب"، "الكتاب البري"، "الأفريكانية"، "مدرسة الحمقى"، "براءة جذرية"، "الرواية الأمريكية عند الكاتبات الأفرو أمريكيات"، "شهود على نهاية عصر"، "طه حسين: من الشاطئ الآخر "، "السنة والثلاثون موقفًا دراميًا"، "حواديت الأطفال والبيوت"، "قراءات في أعمال نوال السعداوي"، "الذرة الرفيعة الحمراء"، "حرب الثورة الأمريكية"، "إسكندريتي: في شمس الأصيل"، "فرقة العمال المصرية"، "الاستشراق هيمنة مستمرة"، "دراسات عن المماليك في مصر"، "الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية"، "وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "تذكر الحرب العالمية الأولى"، "ما بعد التاريخ"، "مقدمة في تاريخ إسرائيل"، "تاريخ البحث النقدي التلريخي للعهد القديم "، "تاريخ العرب العام"، "الصين في عشر كلمات"، "تاريخ البحر الأحمر: من ديليسبس حتى اليوم"، "أسباب الحرب العالمية الثانية"، "تاريخ أثيوبيا"، "صعود أهل النفوذ"، "ذكريات في الترجمة".

وكذلك "طه حسين من الازهر للسوربون"،"الاستشراق الطليعي"،"مقدمة التصوف المسيحي"،"بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي 641-1517 م"،"المحتوى في علم الكلام:من التراث العربي اليهودي"،"الغصن الذهبي"،"الهلال الأسود"،"الزواج والحداثة"،"الصعود العالمي للشعبوية"،"الحق في الكسل"،"اللوبي العربي"،"الاقتصاد الثقافي العالمي"،"ثمن عدم المساواة"،"الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"،"تدبر الكبر"،"أهل التشريع والتأويل"،"مدارات المجاز في الخطاب"،"السياسة"،"فهم التنمية المستدامة"،"القصة العظيمة للرياضيات"،"حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة"،"القيادة غير التقليدية"،"اتجاهات في المسح الأفريقي"،"بيولوجيا السعادة"،"المشاعر السياسية"،"أخلاق الحداثة"،"التفسير الإبداعي للأحلام"،"مناهج التحليل النقدي للخطاب" و"ومغامرة المنهج".

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي معرض الشارقة الدولي للكتاب علم اللغة البيئي الليلة الثانية بعد الألف

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