"القومى للترجمة" يشارك بمعرض أكاديمية ناصر العسكرية

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في معرض أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والذي يبدأ اليوم الأحد، ويستمر حتى 2 نوفمبر المقبل.

إصدارات المركز القومي للترجمة

ويشارك المركز القومى للترجمة بمجموعة من أحدث إصداراته نذكر منها: "انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية"، "سنوات القرب من ديستويفسكي"، "الأفريكانية"، "مدرسة الحمقى"، "فلسفة البلاغة"، "ما بعد التاريخ"، "ذكريات في الترجمة "اللوبي العربي"، "مشاعر تصنع تاريخًا "، "الهلال الأسود"، "الزواج والحداثة "، "تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي"، "بيولوجيا السعادة"، "بنية الشخصية"، "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة "، و"دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق".

كما يشارك بـ"سنوات القرب من دوستويفسكي"، "قصة كوريا: فهم الكوريين وثقافتهم"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "القصة العظيمة للرياضيات"، "مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية، "بيولوجيا السعادة"، "كيف تحيا في رفاه"، "تاريخ الصراع بين العلم و اللاهوت في المسيحية"، "التدين والحراك في مصر"، "جغرافيا السياسة في روسيا"، "تذكر الحرب العالمية الأولى"، "بول ريكور"،"براءة جذرية"، "رواد على سطح القمر"، "حوار عن الحب"، "مغامرة المنهج"، "شرح الثورة الفرنسية"، "تاريخ البحث النقدي للعهد القديم"، "مثنوي سلسلة الذهب"، "الحق في الكسل"، "بنية الشخصية"، "العقلانية الجديدة".

ومن بين تلك الإصدارات أيضًا: "المعرفة المستدامة"، "القرية"، "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"، "الفتاة التي تزوجت أسدًا"، "تدبر الكبر"، "مدرسة الحمقى"، "تقنيات الفيلم التسجيلي"، "ذكريات في الترجمة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، "الزواج و الحداثة"، "وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "مختارات من ديوان شمس الدين التبريزى"، "طه حسين من الأزهر إلى السوربون"، "طه حسين من الشاطئ الاخر"، "التصوير الحديث في مصر".