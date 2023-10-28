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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

5 نوفمبر.. جين سعيد المقدسي في ضيافة "القومي للترجمة"

جدتي وأمي وأنا
جدتي وأمي وأنا

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، ندوة بمناسبة صدور الطبعة العربية من كتاب “جدتي وأمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات”، بحضور المؤلفة جين سعيد المقدسي ومترجمة الكتاب هالة كمال، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 5 نوفمبر في تمام الساعة 12ظهرًا بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

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مذكرات جين سعيد المقدسي سردية شخصية تستكشف التاريخ عبر تجارب ثلاثة أجيال من النساء اللاتي شهدن أزمانًا غير عادية ومربكة بداية من نهايات القرن التاسع عشر وحتى زماننا هذا مرورًا بمدن عربية منها حمص والناصرة وبيروت والقاهرة، حيث تتبع تاريخ ثلاثة أجيال من النساء من الجدة منيرة موسى  بدر التي ولدت في مدينة حمص و تنقلت بعدها بين بيروت و القاهرة و ابنتها هيلدا موسى سعيد التي ولدت في مدينة الناصرة وعاشت في بيروت و القاهرة ومؤلفة الكتاب جين سعيد المقدسي التي ولدت في القدس و عاشت ما بين القاهرة و الولايات المتحدة وبيروت حيث استقرت منذ سبيعينيات القرن الماضي.
وتأتي هذه المذكرات لتشغل موقعها عند تلاقي الدراسات الأدبية مع الدراسات التاريخية ممثلة في تقاطع المذكرات مع سيرة الحياة والتاريخ الشفاهي وتماس أحيانا مع العلوم السياسية والاجتماعية في عرض الحدث السياسي من منظور اجتماعي ذاتي يقترب من الانثوجرافيا الذاتية.

وبطلات الكتاب عايشن أحداثا تاريخية جسيمة خلال الحكم العثماني وانهياره في بدايات القرن العشرين، وضياع فلسطين في 1948، وحرب السويس في 1956، ثم الحرب الأهلية في لبنان في سبعبينيات القرن العشرين.

وهكذا تتتبع جين المقدسي مؤلفة كتاب "جدتي وأمي وأنا”، تاريخ ثلاثة أجيال من النساء، هن الجدة "منيرة موسي بدر"، التي ولدت في مدينة حمص وتنقلت بعدها ما بين بيروت والقاهرة، وابنتها "هيلدا موسي سعيد"، التي ولدت في مدينة الناصرة وعاشت في بيروت والقاهرة، ومؤلفة الكتاب جين سعيد المقدسي التي ولدت في القدس وعاشت ما بين القاهرة والولايات المتحدة الأمريكية وبيروت حيث استقرت منذ سبعينيات القرن الماضي.
الكاتبة الفلسطينة جين سعيد المقدسي، هي الشقيقة الصغرى لإدوارد سعيد المفكر الراحل وأحد أهم المثقفين العرب في القرن العشرين.
نشرت العديد من الدراسات والمقالات ومن  أشهر مؤلفاتها : "شتات بيروت: مذكرات حرب 1975-1990”.

المركز القومي للترجمة ندوة الكتاب التاريخ جين سعيد المقدسي المثقفين العرب

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