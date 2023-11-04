مصادر تكشف عن خريطة البابا تواضروس قبل بدء صوم الميلاد

كشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن خريطة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك قبيل بدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023.

ولفتت المصادر الكنسية أنه من المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني طقس رسامة كهنة جدد.

رسامة كهنة جدد

وأضافت المصادر الكنسية في تصريحات خاصة، أنه من المقرر أن يترأس البابا طقس الرسامة في 17 نوفمبر 2023، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن يرسم البابا كهنة جدد لكنائس القاهرة والإسكندرية، وبلاد المهجر وأفريقيا.

سيمنار الثاني للكهنة

وعلى صعيد آخر، فمن المقرر أن يشارك البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي ينطلق غدًا السيمنار الثاني لإيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر وعدد من ايبارشيات الوجه البحرى والقبلى لهذا العام.

يأتي ذلك بحضور عدد من أساقفة ومطارنة ومديرى ايبارشيات مدن القناة و إيبارشية البحر الأحمر، ويشارك هذا العام عدد ١٥ من ايبارشيات الوجه البحرى والقبلى، بالإضافة إلى إيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر.

يأتي ذلك فى إطار الاهتمام الرعوى والتدبير الداخلى للأب للكاهن، وسوف يُعقد لقاء بحثى دراسى تدريبى للأباء الكهنه بعنوان «البناء النفسى السليم لعقل وقلب الكاهن».

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى الفترة من ٥ الى ٩ نوفمبر 2023 بمقر استراحة دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وسوف يحاضر فى المؤتمر قداسة البابا ونخبة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وآباء كهنه أجلاء وبمشاركة السفيرة نبيلة مكرم، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق.

ومن جانبه رحب الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر باستضافة المؤتمر، حيث تستعد الإيبارشية لاستقبال هذا الحدث الهام.

تدشين كنيسة روض الفرج

كما يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مرور ٧٥ عاما علي إنشاء كنيسة السيدة العذراء مريم بروض الفرج بشبرا.

ومن المقرر أن يترأس البابا بالتزامن مع احتفالاتها حفل تدشين الكنيسة العليا بعد تجديدها والاحتفال باليوبيل الماسي للكنيسة، والذي يُقام يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١١.



وأعلنت الكنيسة بعض الترتيبات المهمة لذلك الاحتفال، وهو أن يكون الحضور قاصر على شعب الكنيسة فقط وذلك عن طريق نظام الحجز المسبق على موقع الكنيسة ويبدأ الحجز يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٨ الساعة العاشرة مساءً، وأنه يجب مراعاة الدقة عند الحجز في تحديد الحضور فى أى من الكنيستين «الكنيسة الكبرى أو الكنيسة الصغرى»، وأن الحجز قاصر علي الرابط الإلكتروني بموقع الكنيسة ولا يوجد إمكانية الحجز بالاتصال التليفوني بالكنيسة.



وتابعت: تفتح أبواب الكنيسة لحضور الاحتفال يوم السبت ٢٠٢٣/١١/١١ الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الأبواب للحضور الساعة السادسة والربع صباحًا ولن يسمح بالدخول بعد ذلك الميعاد نهائيًا.



مختتمًا: مراعاة الالتزام الكامل بكافة التعليمات الأمنية والنظام المحدد وإرشادات كشافة الكنيسة والهدوء التام والالتزام بالأماكن المحددة للجلوس وعدم الحركة نهائيا.