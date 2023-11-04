السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرى الفرافرة

وزيرة التضامن تفتتح
وزيرة التضامن تفتتح مركز تنمية الاسرة والطفوله

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ترافقهما الدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية عثمان بن عفان، بمركز الفرافرة، والذي تم إنشاؤه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور لفيف من الحضور وأهالي القرية.

وأشادت القباج، بتجهيزات المركز الذي يضم مركز علاج طبيعي ووحدة تخاطب حضانة وقاعة مناسبات ومركز مودة وصالة ألعاب رياضية وفصل محو أمية و٢ ورشة تدريب على الحرف، والذي يقدم خدمات متميزة وغير مسبوقة لأهالي قرى حياة كريمة".

كما تفقدت الوزيرة والمحافظ، معرض الأسر المنتجة للمنتجات اليدوية والبيئية بمشاركة ١٠ جمعيات أهلية، مشيدةً بجودة وتميز المعروضات والتي تشارك بالمعارض التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية. موجهًة بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال إنتاج الكليم والسجاد اليدوي؛ لدعم أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية وتمكينهم اقتصاديًا.

وعلى هامش الافتتاح، قامت الوزيرة والمحافظ، بغرس نخلة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

محافظ الوادي يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي 

واستقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز الفرافرة، بحضور الأستاذ حسن مصطفى مساعد الوزيرة للاستثمار وتنمية الموارد، والدكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري والأستاذ مصطفى إسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية الرئيسية، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهلت الوزيرة زيارتها بتفقد مبنى مركز التأهيل الاجتماعي بمدينة الفرافرة الذي تم إنشاؤة بتكلفة ٢٢ مليون جنيه ويضم وحدات اكتشاف مبكر وتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة ووحدات تخاطب وسمعيات وورش تدريب وحضانة للأطفال، حيث أشارت الوزيرة إلى وضع خطة لتجهيز وتأثيث المبنى تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، وتخصيص مساحة شمال المركز لإنشاء حديقة ملحقة لخدمة رواد المركز.

وزيرة التضامن الاجتماعي محافظ الوادي الجديد مركز تنمية الأسرة والطفولة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمه غرس نخله النهوض بإنتاجية التمور

مواد متعلقة

وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد مركز التأهيل الاجتماعى بمدينة الفرافرة

وزيرة التضامن تصل الوادى الجديد لافتتاح مشروعات تنموية بالمحافظة

"شباب ورياضة الوادى الجديد" تنظم حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع الفلسطينيين

"مستقبل وطن" يفتتح البرنامج التدريبي المجاني "التحول الرقمي" بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تشطيبات نادي الهجن والفروسية بالخارجة

"المشاركة السياسية واجب وطني".. ندوة تثقيفية بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة

الوادى الجديد تستعد لتصفيات الجمهورية بتقييم مسابقة الإذاعة المدرسية

بدء موسم زراعة النخيل بالوادي الجديد (صور)

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

التحقيق مع 15 فتاة ليل وراقصتين بملاهي الجيزة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مكالمة "التحذيرات" تظهر للعلن.. إيران لبريطانيا: المقاومة تُقاتل الاحتلال في فلسطين

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

انتظام حركة السيارات بمواقف كفر شكر بالقليوبية.. والأهالي: نشكر الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

هوامش علي دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية