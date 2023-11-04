السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لموظف بتهمة الاختلاس من جامعة سوهاج

اختلاس
اختلاس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة موظف بجامعة سوهاج بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة مالية تقدر بمليون ومائتان وثلاثة وسبعون ألفا وأربعمائة واثنان وسبعون وخمسة عشر قرشا، بتهمة الاختلاس.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد حسن قاسم، وإيهاب عبد المنعم أبو سالم، وأمانة سر سيد بكر.

 بداية أحداث الواقعة ما بين عامي 2015 حتى 2020 بصفته موظفًا عامًا كونه من مأموري التحصيل، أمين خزينة كلية الطب البشري جامعة سوهاج اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغًا ماليًا مقداره اثنان مليون ومائتان وثلاثة وسبعون ألفا وأربعمائة واثنان وسبعون وخمسة عشر قرشا والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته حيث قام بتحصيل المبلغ المذكور من عدد من المتعاملين مع جهة عمله لسداد قيمة طوابع بريدية مستحقة لها ومبالغ أخرى محصلة لصالح تلك الجهة دون أن يقوم بتوريدها لحساب جهة عمله ببنك القاهرة واحتسبها لنفسه لإضافتها إلى ملكه.

وارتبطت الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير في محررات رسمية ومحررات إحدي شركات المساهمة واستعمالها فيما زورت من أجله ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرا في الصورة الكربونية النسخة الحمراء "نسخة العميل" بأن أثبت بها تحصيل مبالغ أكبر من نظيرتها الثابتة بالنسخة الأصلية البيضاء من ذات الدفتر واستعمل المحررات المزورة بأن قام بتسليمها لقسم رقابة العهد لتسوية عهدته واستنزال قيمته منها مختلسا الفارق بين المبلغين لنفسه بنية تملكه، كما ارتكب تزويرا في صور ضوئية لايصالات منسوب صدورها لأحد البنوك.

وأثبت بها على خلاف الحقيقة توريده لمبالغ قام بتحصيلها من المتعاملين مع جهة عمله واستعملها بأن ارفقها بقسائم التحصيل والتي لم يتم تسويتها بالوحدة الحسابية مختلسا ذلك المبلغ لنفسه بنية تملكه، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج جامعة سوهاج السجن المشدد 15 عاما سوهاج المستشار محمد جمال عوض مأموري التحصيل أمين خزينة كلية الطب البشري

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