السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إشادة برلمانية بالتحركات المصرية لوقف الحرب على قطاع غزة

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية تشكل خطوة مهمة لحلحلة الأزمة والوقف الفورى لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل لسكان قطاع غزة.

اجتماع وزراء الخارجية العرب 

وأضاف هندى، في تصريحات له اليوم، أن اجتماع وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وفلسطين، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمّان، في سياق الجهود العربية المستهدفة للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسببه من كارثة إنسانية، خطوة لحلحلة الأزمة، ومصر تقوم بهذه التحركات لدعم القضية ووقف الانتهاكات وحرب الإبادة التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاجتماع يستهدف الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، والتأكيد على عدم التهجير القسرى للفلسطينين، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل وفقا لما تتبناه الدولة المصرية، وذلك من خلال تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع". 

مساندة ودعم الرؤية المصرية 

وشدد النائب عمرو هندى، على ضرورة مساندة ودعم وتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين وذلك من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وضرورة الضغط الحقيقي على إسرائيل وإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لتحقيق حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

النائب عمرو هندي مجلس النواب المصريين بالخارج الدولة المصرية القضية الفلسطينية قطاع غزة وزراء الخارجية العرب

مواد متعلقة

المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي تشكر مصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة

حزب مصر بلدي يدين مجازر وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بقطاع غزة

إشادة واشنطن بجهود مصر في تيسير خروج الأجانب من غزة تتصدر اهتمامات الصحف

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مفاجأة فى الكشف عن صوت مصر فى الكرة الذهبية 2023

عمر كمال عبدالواحد فى الأهلى.. المارد الأحمر يُجهض مساعى الزمالك وبيراميدز

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته لتقديمها قربانا لفتح مقبرة أثرية بالفيوم

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

هوامش علي دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية

الاحتلال الإسرائيلى يقصف مدرسة الفاخورة فى معسكر جباليا شمال قطاع غزة