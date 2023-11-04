السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: دور ملموس لـ حياة كريمة والتحالف الوطنى لدعم القضية الفلسطينية

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادى، إن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية من كل الاتجاهات، وهذا ليس بجديد على مصر على مر التاريخ، حيث تتبنى القضية، ومنذ الأزمة التى قاربت على شهر تقريبًا، هناك تحركات على الأرض من مختلف الجهات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم القضية وإنهاء الأزمة.

وأشاد غنيم بجهود المجتمع المدنى فى القضية، قائلًا: المجتمع المدنى يقوم بدور ملموس فى القضية الفلسطينية، وفي القلب منها مؤسسة "حياة كريمة" و"التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" يواصلان بذل الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من كل المحافظات لدعم أهالي غزة.

تحركات دبلوماسية لوقف انتهاكات جيش الاحتلال 

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار "من إنسان لإنسان" لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، يأتي ذلك تكثيفًا لدور "حياة كريمة" الإغاثي والإنساني، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة، واستعدادًا لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية، لافتًا إلى أن هذا هو الدور المعهود عن الدولة المصرية بمختلف طوائفها وشرائحها ومؤسساتها.

وأكد السعيد غنيم أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يقوم أيضًا بدور كبير وجهد ملموس على أرض الواقع لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتأتي تلك الجهود بالتزامن مع التحركات المصرية الدولية والإقليمية على مستوى الجهات المختلفة، لوقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وكان قد أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صباح اليوم السبت، الموافق ٤ نوفمبر، عن انطلاق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، حيث تستهدف المرحلة الثانية مد جسر بري متواصل من المساعدات ينطلق اليوم بإرسال نحو ٥٠ قاطرة بشكل يومي منتظم محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

القضية الفلسطينية الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع المدنى حياة كريمه التحالف الوطني الأشقاء الفلسطينيين

مواد متعلقة

برلمانى: رفع سعر توريد إردب القمح لـ1600 جنيه يشجع المزارعين على التوسع فيه

إشادة برلمانية بترشيد الحكومة للإنفاق من الوقود بنسبة 50 %

طلب إحاطة بمجلس النواب حول الأسعار فى الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين

دفاع النواب: ارتكاب الاحتلال الإسرائيلى 967 مجزرة فى حق الفلسطينيين وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مفاجأة فى الكشف عن صوت مصر فى الكرة الذهبية 2023

عمر كمال عبدالواحد فى الأهلى.. المارد الأحمر يُجهض مساعى الزمالك وبيراميدز

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

30 مليونًا أجر ورقص فى ديسكوهات.. شائعات نالت من محمد سلام بعد اعتذاره عن عرض مسرحى تضامنًا مع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

هوامش علي دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية

الاحتلال الإسرائيلى يقصف مدرسة الفاخورة فى معسكر جباليا شمال قطاع غزة