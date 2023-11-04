السبت 04 نوفمبر 2023
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تفاصيل تجهيز التحالف الوطنى للعمل الأهلى الدفعة الثانية من المساعدات لـ غزة

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات لغزة

قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنه فور دخول قافلة من معبر رفح إلى غزة ضمن شاحنات الدفعة الأولى، تم تجهيز شاحنات الدفعة الثانية، حيث تم دخول حوالى 108 شاحنات مساعدات إلى غزة، كانت محملة بالأدوية والسلع الغذائية. 

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الدفعة الثانية من الشاحنات ستكون على دفعات، وأن هناك دفعة مساعدات في طريقها إلى المعبر وتضم 50 شاحنة، تشمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى أغطية وملابس الشتاء.

إرسال 50 شاحنة يوميًا

ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم إرسال 50 شاحنة يوميًا، حيث يقوم التحالف بتجهيز 250 قافلة للتحرك إلى معبر رفح ودخول قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التحالف دائمًا ما يجرى التنسيق بينه وبين الهلال الأحمر والمؤسسات في غزة لمعرفة الأولويات الأكثر احتياجًا داخل القطاع، لذلك الدواء في المقام الأول يأتي بعده المواد الغذائية في صورة معلبات فقط، لأنه لا يوجد هناك غذاء أو كهرباء يستطيعون من خلالها تسوية الطعام وهكذا.

ونوه بأن المخزون من الطعام بالفعل كان قد انتهى داخل قطاع غزة، لكن منذ فتح معبر رفح، والأوضاع باتت في الاستقرار هناك على مستوى المساعدات.

التحالف الوطني للعمل الأهلي قافلة معبر رفح الشاحنات لدفعة الثانية غزة مستلزمات طبية

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