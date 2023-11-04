رئيس جامعة سوهاج يشهد 50 مشروع تخرج لطلاب كلية الآثار

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مشاريع التخرج والأنشطة الطلابية لطلاب قسم الآثار الإسلامية والقبطية بكلية الآثار بالجامعة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس، والدكتور خالد عمران، نواب رئيس الجامعة والدكتور فهيم حجازي، عميد الكلية، والدكتور أحمد الأنصاري وكيل الكلية، والدكتور علاء الدين عبدالعال، رئيس القسم، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وثمَّن الدكتور حسان النعماني، دور الطلاب ومجهوداتهم وإبداعهم في تنفيذ تلك المشروعات والأنشطة الطلابية التي ضمت أكثر من ٥٠ مشروعًا ونشاطًا، كما ثمَّن دور أعضاء هيئة التدريس في دعم الطلاب وتوجيههم في تنفيذ تلك المشروعات، والتي ضمت مجموعة متنوعة من المنشآت المعمارية والاثرية داخل محافظة سوهاج ومصر والبلدان العربية في مختلف العصور.

وأوضح الدكتور فهيم حجازي، أنه شارك في تنفيذ تلك المشروعات طلاب الفرق الدراسية المختلفة بقسم الآثار الإسلامية والقبطية، حيث تم البدء في تنفيذ تلك المشاريع بداية من العام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وحتى العام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وأشرف عليها جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الآثار الإسلامية والقبطية.

وذكر الدكتور علاء الدين عبدالعال، أن رئيس الجامعة، تفقد عددًا من المشاريع منها، مشروع مجسم الخريطة السياحية والأثرية بمحافظة سوهاج، ومجسمات لمسجد احمد بن طولون، وجامع السلطان شيخ زادة محمد باسطنبول، والكنيسة المعلقة بالقاهرة، وايضًا مشربية من الخشب، وبلاطة من الرخام مكتوب عليها بالخط الكوفي الهندسي عبارة الشهادة، مشكاة من الفخار، ألبوم على هيئة مصحف مغربي، ألبوم صور للطغراوات العثمانية، إلى جانب مجموعة من الملابس مصور عليها بعض التحف العاجية الأندلسية، وغيرها من المشاريع والأنشطة التي نفذها الطلاب.

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مشروعات الطلاب

كما تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، المشاريع الطلابية الخاصة بطلاب قسم الترميم بكلية الآثار لاستنساخ بعض التماثيل والقطع الجصية، وذلك داخل معمل الترميم بمقر الجامعة الجديدة.

وخلال الزيارة أشاد الدكتور حسان النعماني بإبداع الطلاب في تصميم تلك النماذج، وحثهم علي مواصلة الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أن كلية الآثار تعد منارة من منارات العلم والحضارة داخل المحافظة، وتمتلك نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة تدريس المتميزين، إلى جانب إمكانياتها الفريدة التي تسعى من خلالها لإعداد خريجين للمنافسة فى سوق العمل محليًا وإقليميًا.

وأوضح الدكتور فهيم حجازي عميد الكلية، ان رئيس الجامعة تفقد خلال جولته مجموعه من نماذج لتماثيل الكباش ونماذج لتماثيل ميريت آمون بالمعمل تمت تحت إشراف الدكتور محمد عوض أستاذ الترميم والدكتور محمود أبو الفتوح السيد مدرس الترميم المعماري بالكلية، والدكتور حسام رجب سليم مدرس مساعد بالكلية، والدكتور عبد الناصر علي معيد بقسم الترميم وطلاب الفرقة الثالثة، كما تفقد ايضًا نماذج للوحات جدارية ولوحات زيتية وتماثيل وتابوت ضخم يزن حوالي طن تقريبًا بمدخل الكلية.