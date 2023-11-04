السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشهد 50 مشروع تخرج لطلاب كلية الآثار

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مشاريع التخرج والأنشطة الطلابية لطلاب قسم الآثار الإسلامية والقبطية بكلية الآثار بالجامعة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس، والدكتور خالد عمران، نواب رئيس الجامعة والدكتور فهيم حجازي، عميد الكلية، والدكتور أحمد الأنصاري وكيل الكلية، والدكتور علاء الدين عبدالعال، رئيس القسم، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وثمَّن الدكتور حسان النعماني، دور الطلاب ومجهوداتهم وإبداعهم في تنفيذ تلك المشروعات والأنشطة الطلابية التي ضمت أكثر من ٥٠ مشروعًا ونشاطًا، كما ثمَّن دور أعضاء هيئة التدريس في دعم الطلاب وتوجيههم في تنفيذ تلك المشروعات، والتي ضمت مجموعة متنوعة من المنشآت المعمارية والاثرية داخل محافظة سوهاج ومصر والبلدان العربية في مختلف العصور.

وأوضح الدكتور فهيم حجازي، أنه شارك في تنفيذ تلك المشروعات طلاب الفرق الدراسية المختلفة بقسم الآثار الإسلامية والقبطية، حيث تم البدء في تنفيذ تلك المشاريع بداية من العام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وحتى العام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وأشرف عليها جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الآثار الإسلامية والقبطية.

وذكر الدكتور علاء الدين عبدالعال،  أن رئيس الجامعة، تفقد عددًا من المشاريع منها، مشروع مجسم الخريطة السياحية والأثرية بمحافظة سوهاج، ومجسمات لمسجد احمد بن طولون، وجامع السلطان شيخ زادة محمد باسطنبول، والكنيسة المعلقة بالقاهرة، وايضًا مشربية من الخشب، وبلاطة من الرخام مكتوب عليها بالخط الكوفي الهندسي عبارة الشهادة، مشكاة من الفخار، ألبوم على هيئة مصحف مغربي، ألبوم صور للطغراوات العثمانية، إلى جانب مجموعة من الملابس مصور عليها بعض التحف العاجية الأندلسية، وغيرها من المشاريع والأنشطة التي نفذها الطلاب.

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مشروعات الطلاب

كما تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، المشاريع الطلابية الخاصة بطلاب قسم الترميم بكلية الآثار لاستنساخ بعض التماثيل والقطع الجصية، وذلك داخل معمل الترميم بمقر الجامعة الجديدة.

وخلال الزيارة أشاد الدكتور حسان النعماني بإبداع الطلاب في تصميم تلك النماذج، وحثهم علي مواصلة الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أن كلية الآثار تعد منارة من منارات العلم والحضارة داخل المحافظة، وتمتلك نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة تدريس المتميزين، إلى جانب إمكانياتها الفريدة التي تسعى من خلالها لإعداد خريجين للمنافسة فى سوق العمل محليًا وإقليميًا.

وأوضح الدكتور فهيم حجازي عميد الكلية،  ان رئيس الجامعة تفقد خلال جولته مجموعه من نماذج لتماثيل الكباش ونماذج لتماثيل ميريت آمون بالمعمل تمت تحت إشراف الدكتور محمد عوض أستاذ الترميم والدكتور محمود أبو الفتوح السيد مدرس الترميم المعماري بالكلية،  والدكتور حسام رجب سليم مدرس مساعد بالكلية، والدكتور عبد الناصر علي معيد بقسم الترميم وطلاب الفرقة الثالثة، كما تفقد ايضًا نماذج للوحات جدارية ولوحات زيتية وتماثيل وتابوت ضخم يزن حوالي طن تقريبًا بمدخل الكلية.

حسان النعماني جامعة سوهاج مشاريع التخرج قسم الآثار الاسلامية مشروع العصور المعاونة

مواد متعلقة

رئيس جامعة سوهاج: مستشفيات الجامعة جاهزة لتقديم الدعم الطبى لجرحى غزة

استنساخ بعض التماثيل والقطع الجصية بقسم الترميم في "آثار سوهاج"

للتأكد من كفاءة التشغيل.. رئيس "مياه سوهاج" يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحى

إزالة 33 تعديًا على الأراضى الزراعية فى البلينا بسوهاج

محافظ سوهاج يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد بالديوان العام

نائب محافظ سوهاج يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى فى المنشاة

"تجارة سوهاج" تنظم ندوة تثقيفية عن التغذية السليمة والغذاء الصحي

رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفى الجامعي

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

التحقيق مع 15 فتاة ليل وراقصتين بملاهي الجيزة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مكالمة "التحذيرات" تظهر للعلن.. إيران لبريطانيا: المقاومة تُقاتل الاحتلال في فلسطين

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

انتظام حركة السيارات بمواقف كفر شكر بالقليوبية.. والأهالي: نشكر الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

هوامش علي دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية