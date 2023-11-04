"الدراما من نظرة معمارية" محاضرة ببيت المعمار المصري.. 11 نوفمبر

يستضيف بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، محاضرة تحت عنوان "الدراما من نظرة معمارية" وتلقيها الدكتورة هبة محروس، بمقر البيت في درب اللبانة، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهر يوم السبت الموافق 11 نوفمبر الجاري.

وتتناول المحاضرة تحليل الإطار الدرامي من وجهة نظر معمارية وكيفية تناولها للحياة الإنسانية وتفاصيلها الحيوية، ودور الفراغات المعمارية أو العمرانية وعناصرها في توضيح العرض الدرامي.

ومن المقرر أن يتسقيل بيت المعمار المصري، في السادسة مساء يوم 9 نوفمبر 2023، ندوة بعنوان "عمارة المتصوفة" مع الكاتبة ريم بسيوني، من روايتها "ماريو وأبو العباس"، كما ينظم محاضرة أونلاين بعنوان "السياق كمحفز للتصميم" مع المعماريان إسلام المشتولي ومعاذ أبو زيد، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 من الشهر ذاته.

بيت المعمار المصري

بحسب الموقع الرسمي لقطاع صندوق التنمية الثقافية؛ فإن بيت المعمار المصري يهدف لنشر الثقافة المعمارية والتواصل مع المجتمع والتوعية بالعمارة والتصميم والعمران والبيئة المبنية والفنون والحرف المرتبطة وذلك من خلال العرض المتحفي لتراثنا المعماري والبنائي وإلقاء الضوء على المعماريين الرواد ومن خلال الأنشطة التفاعلية المتعددة من المعارض والندوات وورش العمل والاحتفالات المتنوعة.

كما يعمل على المساهمة في المجال البحثي المعماري المتخصص من خلال المكتبة البحثية كمركز بحثي وأرشيفي بشقيها مكتبة المطالعة بمحتواها المتنوع من الكتب والمراجع والمكتبة الرقمية بمحتواها من الكتب والأبحاث والرسائل والدوريات المادة الأرشيفية والمجموعات النادرة وكذلك من المحاضرات المتخصصة المسجلة.

ويتواصل بيت المعماري المصري مع عدد من المراكز والمنشآت المتخصصة ويتشارك معها في كثير من الأنشطة والفعاليات لخدمة الثقافة المعمارية والتوعية بالبيئة المبنية والتربية الفنية لكافة أطياف المجتمع – مع التركيز على الأطفال والشباب، هذا إلى جانب تقديم الخدمات المتخصصة للمهتمين بالعمارة والعمران والآثار والفنون من الطلاب والباحثين والمتخصصين.