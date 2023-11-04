السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تشارك الهيئة الإنجيلية في احتفالية مبادرة "إزرع"

علاء عزوز
علاء عزوز

شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، لعرض نجاح مبادرة "ازرع" المصرية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي، بمقر الهيئة الإنجيلية، بحضور Sonny Perdue  Chancellor، وزير الزراعة الأمريكي الأسبق ومستشار أنظمة التعلم الجماعي بجورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وعدد من القيادات وشركاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطلاق مُبادرة إزرع

وخلال كلمته، أشار "عزوز" إلى دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطلاق مُبادرة إزرع والتـي تعمل على تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الآمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقًا للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة، وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم الفنـي والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية من خلال الجهات التابعة للوزارة  قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي.

 وأضاف أن النجاح الذي حققته المبادرة في المرحلة الأولى التي استهدفت 8 محافظات و100 ألف مزارع، كان له بالغ الأثر  في توسع المرحلة الثانية لتستهدف 15 محافظة و500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح، مشيدا بدور الهيئة القبطية الإنجيلية في تقديم الخدمات الاجتماعية والمشروعات التنموية وما تم من جهود تشاركيه بين كل الأطراف، ما يسهم في تحقيق الآمن الغذائي والذي أصبح قضية محورية ومن أهم التحديات التي تواجه دول العالم.

وقال عزوز إن الوزارة تبنت آليات جديدة لتطوير القطاع الزراعي بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك المائي وتتحمل التغيـرات المناخية، حيث يواجه تحقيق الآمن الغذائي عددًا من التحديات تتمثل في محدودية الأرض والمياه، الزيادة السكانية، التفتيت الحيازي والتغيرات المناخية.

وأكد أن رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرًا لترشيد استخدام المياه في الزراعة من خلال الري الحديث واستنباط أصناف وهجن جديدة، الحد من الزراعات الشرهة للمياه وتطبيق الممارسات الزراعية
(التسوية بالليزر-الزراعة علي مصاطب).

كما تعمل الوزارة على تشجيع المزارعين علي تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والممارسات الزراعية الجيدة والتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية والاهتمام بقضية التصنيع الزراعي، لأنه يحقق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية ويوفر فرص عمل ويحسن دخل المزارعين ويقلل من الفاقد في الإنتاج الزراعي.

الزراعة تشارك الهيئة الإنجيليه احتفالية مبادرة ازرع تحت مظلة التحالف

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