السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك القدس يطلق نداء عامًا للإصغاء لصرخة الفقراء في غزة

بطريرك اللاتين للقدس
بطريرك اللاتين للقدس

وجّه الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، نداءً عامًا للإصغاء لصرخة الفقراء والاستجابة لها، ولمساعدة العديد من العائلات التي "تدوّي صرخاتهم في الأرض المقدسة بسبب الحرب المشتعلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع".

في مستهل النداء، قال بطريرك القدس للاتين: "إنّ المحبة والصلاة هما الروح التي تنعش أسرة بطريركية القدس للاتين، خاصة في الأوقات العصيبة. لقد تم مساعدة العديد من العائلات وتخفيف الكثير من معاناتها بفضل تجاوبكم مع النداءات السابقة وهي كوفيد-19، غزة 2021، انفجار مرفأ بيروت، وزلزال سوريا وتركيا، في كل هذه المواقف سمعنا واستجبنا لصرخة الفقراء. مرة أخرى، تدوّي صَرخاتهم في الأرض المقدسة بسبب الحرب المشتعلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع".

 أزمة هائلة

وأشار غبطته إلى أنّ "الأزمة الحالية لم تسبّب الموت والدمار والجوع في غزة فحسب، بل أيضًا ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في منطقة بيت لحم، وغيرها من القضايا الاجتماعية في جميع أنحاء الأرض المقدسة. نحن نواجه أزمة تؤثر على عدد هائل من العائلات من مختلف الديانات، وعلى جميع مؤسساتنا بما في ذلك المدارس والمستشفيات والرعايا".

وأوضح بأنّه "في غزة، أشركنا في مواردنا الماديّة من هم أبعد من أسوارنا لتشمل جيراننا. التنسيق واضح بيننا وبين شركائنا المحليين الذين مدّوا لنا يد المساعدة. نحن نتقاسم كل شيء تقريبًا، بدءًا من الغذاء والماء وحتى الأدوية والإمدادات. لقد تعلمنا في هذا الوقت العصيب أنه من أجل إعادة بناء العالم المادي، يجب علينا بناء وتنمية الثقة بين الناس".

وأردف: "لقد اتصل بنا مئات الأشخاص من جميع أنحاء العالم وعرضوا تقديم الدعم الملموس. نحن على وعي بما علينا القيام به في مثل هذه الظروف، كما فعلنا في الأزمات السابقة، وسوف نفعل هذه المرّة ايضًا. نرجو مساعدتنا على إحداث فرق ملموس وبناء البيئة اللازمة حتى نتمكن مرة أخرى من زرع بذور الثقة والرجاء والمحبة، في هذا المجتمع الذي شوهته الكراهية".

الكاردينال بييرباتيستا بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين بطريرك اللاتين بطريرك اللاتين بالأراضي المقدسة

مواد متعلقة

11 نوفمبر.. البابا تواضروس الثاني يترأس تدشين كنيسة العذراء روض الفرج

المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر يشهد حفل تسليم وتسلم المسؤولية الكشفية

سيامة 7 راهبات لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بديروط

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى اختيار القرعة الهيكلية للبابا تواضروس

في ذكراها الـ11.. كواليس يوم القرعة الهيكلية لاختيار البابا

الأنبا مرقس يلتقى مسئولى المجلس الأعلى لـ"رفاق الكرمة"

الدكتور أندريه زكى يشارك فى حفل تنصيب القس أمين مجدى

البابا فرنسيس يترأس القداس الإلهى فى بازيليك القديس بطرس

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

"الدستورية" تقضى بضرورة عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

تحرك عاجل من البرلمان العربى ضد الاحتلال الإسرائيلى أمام الأمم المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية

الاحتلال الإسرائيلى يقصف مدرسة الفاخورة فى معسكر جباليا شمال قطاع غزة

طيران الاحتلال يقصف منزل إسماعيل هنية فى مخيم الشاطئ بغزة