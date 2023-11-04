السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزيرة التضامن تزور محافظة الوادى الجديد.. وتستهلها بتفقد مركز التأهيل الاجتماعى بالفرافرة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

تجري، اليوم السبت، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة إلى محافظة الوادي الجديد، وذلك لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

واستهلت القباج الزيارة بالوصول إلى مركز الفرافرة، وكان في استقبالها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، وبحضور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد.

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وعقب الوصول تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مركز التأهيل الاجتماعي بالفرافرة الذي تم الانتهاء من بنائه على مساحة أرض تقدر بـ1135 مترًا مربعًا، ويقدم عددًا من الخدمات للأهالي بمدينة الفرافرة، حيث يضم 3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، و2 وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الإعاقة، ووحدة علاج طبيعي للكبار والصغار، ووحدة سيكوموتور، و2 عيادة تخاطب، وعيادة تأهيل بصري، وعيادة سمعيات وتكامل حسي، بالإضافة إلى 2 ورشة تدريب وقاعة تدريب، وعيادة دعم أسري لبرنامج 2 كفاية.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع التضامن الاجتماعي

وكانت قد قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سبق التعاون في أمور عديدة مع الهلال الأحمر الكويتي؛ لدعم غزة وإرسال المساعدات الإنسانية بعد الاعتداء والانتهاك الغاشم من قبل قوات الاحتلال.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بشأن توفير مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين في قطاع غزة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمعية الهلال الأحمر المصري لها دور بطولي، لحفاظها على الحقوق الإنسانية، منوهة بأن جمعيات الهلال الأحمر على مستوى ١٨٥ دولة تقوم بالتواصل مع بعضها البعض؛ لبحث سبل التعاون وإرسال المساعدات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، عطفًا على التبرع بالدم والتماثل في المخزون الغذائي الإغاثي.

وأدانت القباج ما يفعله الاحتلال من انتهاكات واعتداء على المدنيين العزل بقطاع غزة بفلسطين.

وأكدت أن الرئيس السيسي بحكمته ورؤيته يحافظ على استقلالية الأراضي المصرية، وأنه يدعم القضية الفلسطينية، وهذا واضح قولًا وفعلًا.

نيفين القباج وزيرة التضامن محافظة الوادي الجديد المشروعات التنموية الجمعيات الأهلية مركز الفرافرة

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