الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: التحالف الوطني للعمل الأهلي يقوم بدور رائع من أجل غزة

نيفين القباج خلال
نيفين القباج خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سبق التعاون في أمور عديدة مع الهلال الأحمر الكويتي؛ لدعم غزة وإرسال المساعدات الإنسانية بعد الاعتداء والانتهاك الغاشم من قبل قوات الاحتلال.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بشأن توفير مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين في قطاع غزة.

الدعم النفسي

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الاحمر المصري له بدور بطولي، لحفاظه على الحقوق الإنسانية، منوهة أن جمعيات الهلال الاحمر على مستوى ١٨٥ دولة قائم التواصل بعضا إلى بعض لبحث سبل التعاون وارسال المساعدات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، عطفا على التبرع بالدم والتماثل في المخزون الغذائي الإغاثي.

وأدانت القباج ما يفعله الاحتلال من انتهاكات واعتداء على المدنيين العزل بقطاع غزة بفلسطين.

وأكدت أن الرئيس السيسي بحكمته ورؤيته يحافظ على استقلالية الأراضي المصرية، مؤكدة أنه يدعم القضية الفلسطينية وهذا واضح قولا وفعلا.

أضافت القباج أن قيمة المبلغ المقدم من الجانب الكويتي للهلال الأحمر المصري، للإيتاء بالمساعدات وارسالها لغزة، يبلغ 50 مليون جنيه مصري.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بدور مؤسسات المجتمع المدني، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مؤكدة أنه يقوم بدور رائع لإفادة الشاحنات المحملة بالإغاثات والإعانات الغذائية والدوائية والطبية، جراء الانتهاك الغاشم لقوات الاحتلال الاسرائيلي للأشقاء في قطاع غزة بفلسطين.

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وقدمت الدكتورة مها البرجس، المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، الشكر لجمعية الهلال الأحمر المصري، نظرا لدوره الجبار تجاه القضية الفلسطينة وتوفير سبل الدعم لأهالي قطاع غزة.

وأكدت المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، أن العالم كله يتحدث عن الجهود الباسلة التي تقوم بها مصر وما تقدمها تجاه الأشقاء في قطاع غزة.

وطالبت «البرجس»، بوقف هذه المجازر والانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة، جراء الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أنه 40% من الذين قتلوا في غزة أطفالا، مشددة على ضرورة السماع بدخول الوقود لغزة، فالمستشفيات هناك يجرى بها العمليات الجراحية، دون بنج، مؤكدة على أهمية الوقود.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر الكويتي مساعدات قطاع غزة

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