السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| تحرك عاجل من البرلمان العربي ضد الاحتلال.. وواشنطن تشيد بجهود مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أخبار فاتتك|الاحتلال يقصف حى تل الهوا وإصابة رضا سليم بكسر فى "عظمة الترقوة"

تحرك عاجل من البرلمان العربى ضد الاحتلال الإسرائيلى أمام الأمم المتحدة

تقدم البرلمان العربى بخطاب رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، للمزيد اضغط هنا.

وزيرة خارجية أستراليا تُحذر من خطورة ما يحدث فى قطاع غزة

قالت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، إن الأزمة الإنسانية في غزة في ظل تلك الظروف تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وهو ما يبرز أهمية ممارسة إسرائيل لسياسة ضبط النفس لحماية المدنيين خلال العمليات العسكرية التي تقوم بها داخل قطاع غزة.. للمزيد اضغط هنا.

تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة لليوم الـ29

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، في القصف الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ29 على التوالي.. للمزيد اضغط هنا.

إشادة واشنطن بجهود مصر في تيسير خروج الأجانب من غزة تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بجهود مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تيسير آلية خروج المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب من غزة، اهتمامات وعناوين الصحف الصادرة صباح اليوم السبت.. للمزيد اضغط هنا.

الليلة.. الأهلي يداوي جراحه الإفريقية أمام المقاولون العرب في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول بالنادي بالنادي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب، في السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.. للمزيد اضغط هنا.

أوسوريو: أقدم اعتذاري لجماهير الزمالك بعد الهزيمتين.. وأتحمل قرار استبعاد ثلاثي الفريق

تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خسارة الفريق أمام زد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري نايل موسم 2023-2024..  للمزيد اضغط هنا.

أخبار فاتتك البرلمان العربي لامم المتحدة الإحتلال الإسرائيلي أستراليا مجلس حقوق الإنسان

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|الاحتلال يقصف حى تل الهوا وإصابة رضا سليم بكسر فى "عظمة الترقوة"

أخبار فاتتك|الاحتلال يواصل قصف غزة ورسالة من طارق سليمان للشناوى قبل مواجهة صن داونز

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

"الدستورية" تقضى بضرورة عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش

تحرك عاجل من البرلمان العربى ضد الاحتلال الإسرائيلى أمام الأمم المتحدة

الخارجية الفرنسية: ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلى إلى 39

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية

الاحتلال الإسرائيلى يقصف مدرسة الفاخورة فى معسكر جباليا شمال قطاع غزة

طيران الاحتلال يقصف منزل إسماعيل هنية فى مخيم الشاطئ بغزة