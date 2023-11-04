أخبار فاتتك| تحرك عاجل من البرلمان العربي ضد الاحتلال.. وواشنطن تشيد بجهود مصر

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

تحرك عاجل من البرلمان العربى ضد الاحتلال الإسرائيلى أمام الأمم المتحدة

تقدم البرلمان العربى بخطاب رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، للمزيد اضغط هنا.

وزيرة خارجية أستراليا تُحذر من خطورة ما يحدث فى قطاع غزة

قالت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، إن الأزمة الإنسانية في غزة في ظل تلك الظروف تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وهو ما يبرز أهمية ممارسة إسرائيل لسياسة ضبط النفس لحماية المدنيين خلال العمليات العسكرية التي تقوم بها داخل قطاع غزة.. للمزيد اضغط هنا.

تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة لليوم الـ29

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، في القصف الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ29 على التوالي.. للمزيد اضغط هنا.

إشادة واشنطن بجهود مصر في تيسير خروج الأجانب من غزة تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بجهود مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تيسير آلية خروج المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب من غزة، اهتمامات وعناوين الصحف الصادرة صباح اليوم السبت.. للمزيد اضغط هنا.

الليلة.. الأهلي يداوي جراحه الإفريقية أمام المقاولون العرب في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول بالنادي بالنادي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب، في السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.. للمزيد اضغط هنا.

أوسوريو: أقدم اعتذاري لجماهير الزمالك بعد الهزيمتين.. وأتحمل قرار استبعاد ثلاثي الفريق

تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خسارة الفريق أمام زد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري نايل موسم 2023-2024.. للمزيد اضغط هنا.