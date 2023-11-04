السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بينهم رباعى أساسى.. استبعاد 11 لاعبا من قائمة الأهلى لمواجهة المقاولون العرب بدورى نايل

الأهلي
الأهلي

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد 11 لاعبًا من قائمة المارد الأحمر، قبل مواجهة المقاولون العرب في دوري نايل موسم 2023-2024.

ويحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب في المباراة، التي ستقام في الجبل الأخضر، ضمن الجولة السادسة من المسابقة المحلية.

ومنح كولر بعض اللاعبين الراحة بعد مشاركتهم في بطولة الدوري الأفريقي، فضلًا عن استمرار إصابة بعض اللاعبين.

وجاء قراره باستبعاد كلًا من: محمد الشناوي – أكرم توفيق – مروان عطية – حسين الشحات – علي معلول – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد زعلوك – معتز محمد.

فيما يغيب كلًا من عمرو السولية ومحمود متولي ورضا سليم للإصابة.

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قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

ضمت قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – محمد مخلوف

خط الدفاع: محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم الدبيس – محمد هاني – خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – كريم وليد – محمد مجدي "أفشة" – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – محمد الضاوي "كريستو"

خط الهجوم: أنتوني موديست – صلاح محسن

الأهلي يدخل المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 6 نقاط من مباراتين ولديه 3 مباريات مؤجلة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد نقطتين فقط من 5 مباريات.

سبب قرار كولر باستبعاد الشناوي ومعلول

وجاء قرار المدرب السويسري باستبعاد محمد الشناوي وعلي معلول، من أجل منحهم قسط من الراحة بعد معاناتهما من الإجهاد نتيجة تلاحم المباريات.

وكان علي معلول اكتفى بإجراء مران استشفائي داخل الجيم، بينما شارك الشناوي في مران الفريق مساء اليوم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

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