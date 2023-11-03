السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على الدين هلال: أى قوة ستدخل غزة فى هذه الظروف سيتعامل معها أنها احتلال

غزة
غزة

علق الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن أي قوة عربية أو أجنبية ستدخل غزة في هذه الظروف سيتم التعامل معها على أنها قوة احتلال.

وأضاف أنه متابع لحديث وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، وأن كلامه لا يخرج عن دعم إسرائيل ودعم حقها في الدفاع الشرعي عن نفسها، موضحًا أنه في نفس الوقت يدعو لهدنة إنسانية مؤقتة.

وأشار إلى أن أمريكا منشغلة بمستقبل غزة، موضحًا أن "بلينكن" أشاد بالرئيس السيسي في جهده وتسهيل خروج حاملي الجنسيات في فلسطين عبر معبر رفح.

وأوضح أن "بلينكن" لم يذكر في حديثه الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة، وما هو موقف أمريكا من الغزو البري، مشيرًا إلى أن أمريكا ترفض الغزو البري لقطاع غزة.

غزة من مصر علي الدين هلال الاراضي الفلسطينية المحتلة

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