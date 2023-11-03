الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مفوض حقوق الإنسان بفلسطين يعلن أرقاما صادمة عن عدد اللاجئين

عصام العاروري
عصام العاروري

علق عصام العاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن نسبة اللاجئين في الضفة الغربية 25% أقل من قطاع غزة 70%.

وأضاف أن الـ14 مليون فلسطيني موزعين ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة والخط الأخضر وعدد من الدول العربية والغربية، موضحًا أن كل اللاجئين متمسكين ببيوتهم وأراضيهم في حيفا وبيت لحم وكل مناطق الأراضي الفلسطينية، لأنهم متمسكون بهويتهم الفلسطينية.

وأشار إلى أن أي فلسطيني لو سألته يرد عليك أنه من عكا أو حيفا أو أي مكان وأقيم في كذا، فهم متمسكون بالهوية والثقافة الفلسطينية لأكثر من المعتاد؛ لأن هناك استهدافا كبيرا للهوية الفلسطينية.

غزة الاراضي الفلسطينية المحتلة فلسطين عصام العاروري من مصر

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