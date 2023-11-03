الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو حمزاوى: الوكالات الدولية تؤكد أن إسرائيل هى من أعاقت دخول المساعدات

عمرو حمزاوي
عمرو حمزاوي

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح، ومصر قامت بكل ما تستطيع لإيصال المساعدات، لقطاع غزة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية إلى أن الوكالات الدولية، مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر يؤكدان أن من عوق دخول المساعدات كان الطرف الإسرائيلي، ويشيرون إلى أن أولوية علاج الجرحى  يعود لتشغيل المستشفيات الفلسطينية لكن هناك تعنتا إسرائيليا ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية.

عمرو حمزاوي يدعو لصناعة منطقة عازلة وآمنة داخل غزة لإنشاء مستشفى ميداني

وأردف: "هناك إمكانية لصناعة منطقة عازلة وآمنة داخل غزة لإنشاء مستشفى ميداني، الحلول موجودة ومطروحة، ولا ينبغي الانحدار لمستوى التصيد".

حمزاوي رفح عمرو حمزاوي غزة الصليب الأحمر الهلال الأحمر المساعدات

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