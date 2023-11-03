حياة كريمة: تلقينا سيلًا من التبرعات لدعم أشقائنا فى فلسطين

منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على غزة، بادرت مؤسسة حياة كريمة، بفتح باب التبرعات، لتقديم المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وقالت الدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، إنه منذ إعلان فتح باب التبرعات لفلسطين، تلقوا سيلًا من التبرعات، مردفة: "حالة من الشعب المصري نتمنى توصل لأشقائنا في فلسطين".

وظل المتطوعون مرابطين أيام طوال أمام معبر رفح، حتى تم فتح المعبر، لإدخال المساعدات، معربين عن سعادتهم البالغة، لتمكنهم من إرسال المساعدات إلى أشقائهم الفلسطينيين.

وتضمنت قافلة المساعدات التي نظمتها حياة كريمة، مواد غذائية وأدوات ومستلزمات طبية، ورفع المتطوعون لافتات كتب عليها "ادخلوا المساعدات"، "أوقفوا القتل"، و"معاكم يا أهل غزة".