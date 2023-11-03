السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"تراجيديا آدم".. مجموعة قصصية جديدة لـ محمد الحديني

تراجيديا آدم
تراجيديا آدم

صدر حديثا عن دار فكرة الجزائرية للنشر والتوزيع المجموعة القصصية القصيرة جدا "تراچيديا آدم " للقاص والشاعر محمد الحديني.

 

من أجواء المجموعة القصصية 

عودة

الملح والسكر.. مجموعة قصصية جديدة لمي عصام عن دار غراب

رأيتني جالسًا في الحديقة العامة، أطالع مجموعة من الصور القديمة تهب ربح مفاجئة أسرع في لملمة ما أمامي، إلا صورة واحدة تأبى فتتطاير إلى الخلف تابعتها العيني وهرولت وراءها لأجدها قد استقرت في عربة طفل تدفعها امرأة تسمرت في مكاني مندهشًا. كنت الطفل، وكانت أمي.

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محمد الحديني: الدولة المصرية حققت على أرض الواقع الكثير من الإنجازات

 

أما عن محمد الحديني 

قاص وشاعر ومترجم مصري مقيم بالكويت صدر له في القصة القصيرة جدا: خارج أضلاع الدائرة 2015، ولا أحد هناك 2017 وفي الشعر صدر له ديوان شعر فصحى أوركسترا تعزف لحنا صامنا) 2019، وفي الترجمة ( إلى الإنجليزية) صدر له ترجمة المجموعة القصصية المتجول في الأحلام للأديب الراحل محمد عبد المنعم زهران 2021 فازت مجموعته القصصية لا أحد هنالك بجائزة الدولة التشجيعية في الأداب 2018 وصل مخطوط ديوانه أوركستر) تعارف لحنا سامنا) إلى القائمة القصيرة لجائزة محمد عفيفي مطر للشعر العربي 2018 وفاز مخطوط ديوانه ( ظل يرتسم على المياه البعيدة ) بالجائزة نفسها 2022.

دار فكرة الجزائرية تراچيديا آدم محمد الحديني قصص قصيرة جدا عوده

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