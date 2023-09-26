الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الملح والسكر.. مجموعة قصصية جديدة لمي عصام عن دار غراب

غلاف المجموعة
غلاف المجموعة

صدر حديثا  عن دار غراب للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "الملح والسكر" للكاتبة والقاصة مي عصام.

وجاء في تصدير المجموعة: "كل الأشياء في هذا الكون تأتي على هيئة ثنائيات متضادة، كل واحدة عكس الأخرى.. الصدق والكذب، الحياة والموت، الأمل واليأس، السعادة والحزن، الخيانة والوفاء، القسوة والرحمة، الخير والشر، الملح والسكّر.. ‏‎كل ما سبق من مترادفات، وعلى الرغم من أنها قد تبدو متضادة، إلا أنها تعمل معًا في توازن دائم لصنع الحياة.. فالظلام يجعلنا نقدر النور، والحزن يجعلنا ندرك قيمة السعادة، وهكذا يعمل العالم بتناغم لا ينقطع.. وهذا تحديدًا هو سر توازن الحياة .

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من هي مي عصام فهمي؟

أما عن مي عصام فهي من أديبة مصرية صدر لها العديد من الأعمال منها روايات "قلب نور"، ورواية "لم أعد صغيرة وليتني بقيت"، ورواية "ظننته وطنًا"،  وتعتبر المجموعة القصصية "الملح والسكر" هي عملها الرابع.

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تعمل مي عصام في مجال الأبحاث التسويقية وفي الإعلام، وسبق لها العمل بالتلفزيون السعودي في الرياض، وتعلم الآن مقدمة لبرنامج مداح الرسول بقناة اقرأ.

غلاف المجموعة
دار غراب للنشر والتوزيع الملح والسكر مي عصام قلب نور لم أعد صغيرة ظننته وطن ا

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