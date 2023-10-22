محمد الحديني: الدولة المصرية حققت على أرض الواقع الكثير من الإنجازات

حول إنجازات الدولة المصرية، خلال العقد الأخير، من مشروعات تنموية، ونهضة عمرانية، وتطور كبير في ملفات التعليم والصحة والقضاء علي العشوائيات وغيرها، تحدث الكاتب الشاعر محمد الحديني لــ الدستور.

الحق في العيش الآدمي

وقال “الحديني”: لــ “الدستور”: خلال عشر سنوات هي فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحققت على أرض الواقع الكثير من الإنجازات والنجاحات، التي استطاعت الدولة المصرية، أن تنجزها وتحققها منها: القضاء على ڤيروس سي وهو الأمر الذي استدعى زيارة خاصة حدثت منذ أيام قليلة مضت من مدير منظمة الصحة العالمية ليسلم السيد الرئيس شهادة بلوغ مصر المستوى الذهبي على مسار القضاء على ڤيروس سي.

وتابع الحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية: الأمن والأمان كانا مطلبا شعبيا لابد من تحقيقه في ظل ما تواجهه البلاد من وإرهاب على الحدود واضطرابات ودعوات للفوضى من قوى خارجية وأذرع داخلية وهو ما تحقق بامتياز على مدار السنوات العشر.

وشدد “الحديني” علي: كانت لــ الدولة المصرية نظرة أخرى لملف حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان ليست فقط حرية التعبير وتفعيل الديمقراطية ولكنها أيضا تشمل الحق في العيش الآدمي وهو ما تحقق على أرض الواقع حيث تم نقل مئات الأسر من المناطق العشوائية إلى مدن جديدة متكاملة الخدمات.

والشئ بالشئ يذكر، باتت مسألة تكدس 110 مليون نسمة على جانبي نهر النيل مشكلة تهدد الحاضر والمستقبل على حد السواء ومن ثم كان لزاما على الدولة المصرية، بناء مدنا جديدة وربطها مع بعضها البعض بشبكات طرق ومحاور وجسور كي تستوعب الزيادة السكانية المحتملة.

وتابع “الحديني”: يعتبر ملف الرعاية الاجتماعية من الملفات التي صاحبها تقصير كبير في عهود سابقة ومن ثم حرصت الدولة المصرية، على دمج فئات جديدة من المواطنين ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة وهم بمئات الآلاف.

مما لا شك فيه أن القرية المصرية هي نواة الاقتصاد المصري ومن ثم حرصت الدولة المصرية، مؤخرا من خلال مبادرة حياة كريمة على تطوير وتحسين الأحوال المعيشية لما يقارب 1500 قرية تختلف فيما بينها حسب نسبة الاحتياج والفقر.