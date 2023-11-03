تحالف الأحزاب المصرية يدين جرائم ومجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين فى غزة

أدان تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبًا سياسيًا، جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى بغزة وارتكابه لمجازر يومية وقتل للمدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ وآخرها مذبحة مستشفى الشفاء وقصف الجرحى داخل سيارات الإسعاف.

وقال النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن تحالف الأحزاب يعلن عن رفضه وإدانته لما تقوم به إسرائيل من جرائم ونقول لها «لا لقتل الاطفال والمدنيين».

وأضاف «مطر» أن ما نراه يزيدنا إصرارًا على دعم الرئيس والقوات المسلحة والشرطة من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى وسلامة المصريين.

وشارك النائب تيسير مطر، ضمن وفد سياسى وبرلمانى كبير في زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، للعريش ورفح لتفقد قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة.