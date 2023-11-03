مستشار الرئيس الفلسطينى: نحن أمام مذبحة إسرائيلية لمحو فلسطين

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال "الهباش" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك ملحمة حقيقية مفتوحة يتعرض لها كل الفلسطينيين ليس فقط قطاع غزة فقط، وإنما في القدس والضفة الغربية.

وأضاف أن ما يجري في الضفة الغربية والقدس لا يقل خطورة عما يجري في قطاع غزة، وربما ما يجري في قطاع غزة أكثر بشاعة من حيث عدد الضحايا وطريقة العدوان.

وأشار إلى أن كل الشعب الفلسطيني في خضم مذبحة ترمي إلى محو فلسطين من الوجود، ومن الخريطة، موضحًا أن ما يجب أن ننتبه إليه أن كل ما يجري بناء على ضوء أخضر من أمريكا على وجه التحديد.

وتابع: "أمريكا تتحمل وزر كل ما يجري وهي التي أعطت الضوء الأخضر للعدوان منذ اليوم الأول، ووفرت كل الاحتياجات للاحتلال عسكريًا وسياسيًا، وتوفر كل الحماية في كل المنظمات الدولية".