الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد إصابتها بالغاز.. مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال يريد حجب الصوت والصورة

دانا أبو شمسية مراسلة
دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الأخبارية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن ما تعرضت له اليوم، لا شيء أمام ما يقدمه الشعب الفلسطيني في غزة، وما يقدمه الجسر الصحفي، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يريد حجب الصورة والصوت.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية": "نعود لنرفع الصوت الفلسطيني، طاقم القاهرة أصبح بخير بعد الاعتداء عليهم، ومحاولة منعهم من نقل وقائع صلاة الجمعة، بعد منع المصلين من دخول إلى المسجد الأقصى، وتحديد أعمار الداخلين النساء دون سن 40 عامًا، والرجال حتى سن الخمسين عاما، ونشر 3 آلاف من شرطة الاحتياطي في تخوم البلدة".

وأضافت أن الحكومة الحالية، هي الحكومة الأكثر يمينية، وتصر على أنها لن تقبل بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع كلهم أصروا على عدم وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن الاحتلال يطالب الفلسطينيين بالنزوح من الشمال للجنوب، وأثناء النزوح يقومون بقصفهم، في عملية إبادة جماعية.

كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

وأصيبت "دانا أبو شمسية"، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في القدس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في القدس لمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وأدانت قناةُ "القاهرةِ الإخباريةِ"، في بيان، ما تعرض له طاقمها في القدس من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وحملت الاحتلال المسئوليةَ الكاملةَ عن سلامة طاقَم القاهرة الإخبارية في الأراضي المحتلة.

دانا أبو شمسية القاهرة الإخبارية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية القدس احتلال الإسرائيلى الإحتلال الإسرائيلي

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