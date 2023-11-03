سيف الجزيرى يمنح الزمالك التقدم على زد فى دورى نايل

نجح سيف الدين الجزيري، في تسجيل هدف التقدم لصالح الزمالك في شباك إف سي زد في المباراة المقامة على استاد القاهرة ضمن الجولة السادسة من دوري نايل.

جاء الهدف في الدقيقة الثالثة بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق إبراهيما نداي من الطرف الأيسر ليسدد التونسي الكرة داخل الشباك.

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تشكيل الزمالك في مواجهة زد

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمد عبدالغني- حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف روقا- أحمد سيد زيزو- يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي- سيف الجزيري- ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبدالرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار" ومحمود عبدالرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.

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تشكيل زد لمواجهة الزمالك في دوري نايل

وجاء تشكيل زد لمواجهة الزمالك في مباراة اليوم على النحو الآتي:

وجاء اختيار عبدالعاطي، لمواجهة الزمالك على النحو التالي..

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: مصطفى العش - محمد سمير - محمد إسماعيل - علي جمال "لالا".

خط الوسط: محمد أشرف - بيتر زيلو - عبدالله مجدي - أحمد عاطف "قطة".

خط الهجوم: شادي حسين - مصطفى عبدالرءوف "زيكو".

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمرو حسام - محمود صابر - مصطفى فوزي - رأفت خليل - فهد أبوالفتوح - أحمد سيد عبدالنبي - محمد علي - ديسلون كاموني - محمد سوانيه.