دورى نايل| الجزيرى وناصر منسى يقودان هجوم الزمالك أمام زد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة "زد"، المقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمد عبد الغني- حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف روقا- أحمد سيد زيزو- يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي- سيف الجزيري- ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة لمواجهة زد

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة "زد"، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- محمد عبد الغني- حسام عبد المجيد- محمد طارق- حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو"- عمرو السيسي- محمد حسام بيسو- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إبراهيما نداي- يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: ناصر منسي- سيف الجزيري- سامسون أكينيولا.