مصادر تكشف لـ"الدستور" سبب استبعاد فتوح وصبحى من تشكيل الزمالك أمام زد

قام الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خوان كارلوس أوسوريو، باستدعاء الثلاثي عبدالرحمن نفاد وعمرو السيسي ومحمد حسام بيسو لقائمة الفريق لخوض مباراة زد المقرر لها مساء اليوم الجمعة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك والجهاز الفني، استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، لاعبي الفريق من القائمة التي ستخوض مباراة زد.

وأكد مصدر بنادي الزمالك في تصريحات لـ"الدستور"، أن استبعاد الثلاثي جاء بسبب خروجهم من معسكر الفريق بدون الحصول على إذن ليلة أمس، وأبلغ إداري الفريق، عبدالواحد السيد مدير الكرة بالأمر.

وتواصل مدير الكرة بالزمالك مع اللاعبين وعاد صبحي والزناري إلى المعسكر في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم، الجمعة، مع عدم التزام فتوح.

وقرر عبدالواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم، وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة، ورفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي من أجل بت مجلس الإدارة وإدارة الكرة في الأمر.

تشكيل الزمالك لمواجهة زد

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبدالرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار" ومحمود عبدالرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.