محمد خطاب: ارتفاع صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية إلى 5.5 مليار دولار

علق المهندس، محمد خطاب، نائب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، على ارتفاع صادرات مواد البناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تعمير"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك ارتفاعًا في صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية إلى 5.5 مليار دولار خلال 8 أشهر.

وأضاف نائب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات مواد البناء في مصر دائمًا ما تمثل القاطرة في صادرات مصر غير البترولية، موضحًا أن مصر بها صناعات مواد بناء متنوعة ومتقدمة وفيها طاقات إنتاجية كبيرة.

وأشار نائب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إلى أن صادرات مصر استطاعت أن تنافس بشكل كبير في السوق العالمية، موضحًا أن هناك زيادة في مواد البناء بنسبة 48% خلال الأشهر الماضية.