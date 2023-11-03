الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين إضافيين فى غزة

سمح الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بنشر اسم قتيلين إضافيين من قواته خلال التصعيد العسكري الحالي مع قطاع غزة المحاصر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب أول (احتياط) يديديا إلياهو، مقاتل في الكتيبة 8170 في سلاح الهندسة القتالية، والرقيب أول يام جيلاس من الكتيبة 414 حرس الحدود.

في السياق ذاته، تم إجلاء نحو 260 مصابًا من قوات الجيش الإسرائيلي التي تحاول التوغل بريًا داخل غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية، حيث عمل جنود "الوحدة 669" الإسرائيلية، مع الفرق الطبية والقوات الجوية، لإنقاذ جنود الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتقديم العلاج الطبي لهم.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن أن التعاون مستمر بين القوات البرية والقوات الجوية لاستمرار عملية التوغل البري للقطاع المحاصر والقضاء على عناصر الحركات الفلسطينية.

وقال: "جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي حددوا خلية خرجت من فتحة نفق، وقمنا بتوجيه طائرة هاجمت المجموعة وقضت عليها، وفي معركة أخرى خرج عدد من العناصر الفلسطينية من فتحة داخل النفق، وأطلقت النار على قواتنا، وردت القوات بإطلاق النار وقضت على عدد منهم".