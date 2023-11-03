"الجرحى أولًا".. كيف استعدت مصر لاستقبال المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح؟

لم تتوانَ مصر لحظة عن دعم القضية الفلسطينية وأهلها على كافة الأصعدة، فقد تم الإعلان عن فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين وعلاجهم داخل المستشفيات المصرية.

وفي هذا الإطار استعدت وزارة الصحة لاستقبال المصابين الفلسطينيين، بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمستشفى العريش للتأكد من جاهزيتها الكاملة، واستعدادها لتلك المهمة، وخاصة المستشفيات التي تقع في منطقة شمال غزة والمحافظات القريبة من محافظة شمال سيناء.

وقال وزير الصحة حسام عبدالغفار في تصريحات له، إنه تم وضع خطة واضحة لتقديم أشكال الدعم الصحي لأهل غزة منذ اللحظة الأولى، موضحًا أن ذلك تم من خلال عدة محاور منها: التأكد من جاهزية عدد وكفاءة الطواقم الطبية، والتأكد من توافر الأدوية، بالإضافة إلى قطاع الطب الوقائي، وتوفير اللقاحات للأطفال.

81 جريحًا فلسطينيًا دخلوا حتى الآن

وحتى الآن وحسب تصريح عبدالغفار كذلك فإنه تم استقبال 81 جريحًا فلسطينيًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطارالبداية لتنفيذ جزء من تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي لأهالي قطاع غزة في فلسطين.

أما عن حالات المصابين الفلسطينيين التي وصلت للمستشفيات أكد حسام أنها في غاية الصعوبة والدقة، كما أنها تحتاج إلى مهارات طبية مرتفعة للغاية، مضيفًا أنه تمت الاستعانة بأساتذه الجامعات وكبار الاستشاريين في وزارة الصحة.

فرق طبية متخصصة

في الوقت نفسه أشار عبدالغفار إلى أن هناك فرقًا طبية في تخصصات مختلفة تقوم بفحص الجرحى الفلسطينيين، وإعادة توجيه سيارات الإسعاف إلى المستشفيات، لافتًا إلى أنه تم تجهيز مستشفيات شمال سيناء والسويس وبورسعيد والزقازيق والإسماعيلية، وذلك للتعامل مع الأحداث الحالية.

وقد تم تحويل 16 مصابًا من المصابين الفلسطينيين للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، منهم 11 مصابًا لمستشفى العريش العام، و5 لمستشفى بئر العبد، وذلك من خلال أكثر من 40 سيارة إسعاف تتحرك داخل وحول معبر رفح، نقلتهم، ونقلت الرعايا الأجانب.

وفور خروج رعايا الدول الأجنبية من معبر رفح، تم توقيع أطباء الحجر الصحي الكشف الطبي على 117 منهم ومن بينهم 35 طفلًا تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب السحائي.

خروج جنسيات بلا تمييز

وحسب تقارير قناة القاهرة الإخبارية، فقد تم السماح بدخول الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية من خلال دفعات إلى معبر ووصل عددهم إلى أكثر من 400 شخص يحملون الجنسية الهولندية والأمريكية والفرنسية والسويسرية.

وقالت إحدى السيدات العابرات لمعبر رفح: "شكرًا لمصر التي فتحت لنا معبر رفح كى نرى أولادنا، وربنا يعين أهل غزة ويقويهم وينصرهم، وأشكر الشعب المصرى الذي يقف بجانب شعب غزة"، بينما أكد أحد الأشخاص الذين عبروا معبر رفح من مزدوجى الجنسية، أن السلطات المصرية لم تقصر معهم.

طاقة مستشفى العريش 300 سرير وسيضاعف العدد

من جهته قام محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة ونائبه اللواء هشام الخولي بزيارة الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام.

وأكد المحافظ أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير، وسيتم استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

إشادات دولية

وأشادت العديد من المنظمات والمسئولين الأمميين بجهود القيادة المصرية تجاه الجرحى والمرضى من الفلسطينيين بقطاع غزة من خلال العبور الآمن للمستشفيات المصرية عبر معبر رفح، بالإضافة إلى عبور عدد من حاملي جوازات السفر الأجنبية، وكذلك موظفى الأمم المتحدة.

وفي تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X"، رحب تور وينسلاند، منسق عملية السلام في الشرق الأوسط بقرار مصر استقبال مرضى وجرحي فلسطينيين من غزة عبر معبر رفح للحصول على العلاج فى عدد من المستشفيات المصرية، وعبور حاملي جوازات السفر الأجنبية، وكذلك موظفو الأمم المتحدة، لافتًا إلى أنها خطوة مهمة فى "الاتجاه الصحيح"، مضيفًا: "نحتاج جميعًا إلى البناء عليها".