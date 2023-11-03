الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغضبان يتابع سير أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية جنوب بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك ضمن خطة المحافظة لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الصناعي قبل نهاية العام الحالي، في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا.

جاء ذلك بحضور المهندس عماد البرشه، وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، والشركات المنفذة للمشروع.

توفير فرص عمل

 ووجَّه المحافظ، بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، الذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، لافتًا إلى أنه سيسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتوفر فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

كما أكد المحافظ، تواصل أعمال اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية لأبناء بورسعيد المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات المغذية (٣ يوليو) بجنوب بورسعيد، لافتًا إلى أنه سيجري توفير تسهيلات عديدة للسداد، وتقديم كل الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمون على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية، وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

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معدلات النمو العمل مجمع الصناعات بورسعيد الغضبان

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